San Pedro : Avanza la implementación del programa MUNA para fortalecer los derechos de las infancias

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La Municipalidad y distintas áreas de gestión avanzan junto a UNICEF Argentina en nuevas líneas de acción del programa MUNA para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El Municipiode San Pedro continúa fortaleciendo las políticas públicas destinadas a la infancia y la adolescencia a través del programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), una iniciativa impulsada por UNICEF Argentina que busca mejorar el diseño e implementación de acciones integrales orientadas a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio.

En ese marco, este martes se desarrolló una nueva reunión de trabajo en la que participaron representantes de distintas áreas del Ejecutivo municipal con el objetivo de profundizar las Líneas de Acción definidas por UNICEF Argentina y avanzar en la planificación de estrategias conjuntas que permitan consolidar políticas públicas sostenibles e inclusivas.

San Pedro fortalece el trabajo conjunto dentro del programa MUNA Del encuentro participaron integrantes de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo para la Comunidad, la Dirección de Educación y el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, organismos que vienen articulando acciones de manera permanente para atender las distintas problemáticas que atraviesan las infancias y juventudes.

Durante la reunión se analizaron los avances alcanzados hasta el momento y se establecieron nuevas metas para continuar fortaleciendo el trabajo interinstitucional, considerado uno de los pilares fundamentales del programa MUNA. La coordinación entre las distintas dependencias permite abordar de manera integral situaciones vinculadas con la educación, la salud, la inclusión social, la participación ciudadana y la protección de derechos.

Los funcionarios coincidieron en que el trabajo articulado favorece una respuesta más eficiente ante las necesidades de las familias y permite generar políticas públicas con mayor alcance e impacto en la comunidad.

La articulación entre áreas, clave para garantizar derechos Uno de los principales ejes abordados durante la jornada fue la importancia de consolidar espacios permanentes de coordinación entre las distintas áreas municipales que intervienen en la atención de niños, niñas y adolescentes.

Desde el Municipio destacaron que garantizar derechos implica mucho más que responder ante situaciones de vulnerabilidad. También supone generar oportunidades de desarrollo, promover el acceso a la educación, fortalecer los espacios de participación, acompañar las trayectorias escolares y asegurar condiciones que permitan un crecimiento saludable e igualitario.

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En ese sentido, la participación activa de la Dirección de Educación y del Servicio Local de Niñez resulta estratégica para identificar necesidades, diseñar respuestas oportunas y acompañar a las familias mediante un enfoque integral que contemple las distintas realidades sociales.

Qué es MUNA y cuál es su impacto en los municipios El programa MUNA, impulsado por UNICEF Argentina, acompaña a los gobiernos locales en el fortalecimiento de sus capacidades para planificar, implementar y evaluar políticas destinadas a la niñez y la adolescencia.

La iniciativa promueve la elaboración de diagnósticos participativos, el trabajo interdisciplinario y la definición de objetivos concretos que permitan mejorar indicadores relacionados con la primera infancia, la educación, la inclusión, la salud, la protección integral y la participación adolescente.

En San Pedro, la continuidad de estos encuentros refleja el compromiso de la gestión municipal con una agenda centrada en los derechos de las infancias. La articulación entre las distintas áreas busca consolidar políticas públicas sostenidas en el tiempo, capaces de brindar respuestas concretas y generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.