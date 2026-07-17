San Nicolás: Paro docente, el regreso a clases podría comenzar con medidas de fuerza

San Nicolás

Suteba convocó a un paro nacional para el lunes 3 de agosto, día previsto para el reinicio de clases tras el receso invernal en Buenos Aires.

El regreso a las aulas previsto para el lunes 3 de agosto podría no desarrollarse con normalidad en San Nicolás. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) anunció un paro nacional docente para esa jornada, lo que genera incertidumbre sobre el funcionamiento de los establecimientos educativos al inicio del segundo semestre.

Paro docente el 3 de agosto: cómo impactará en las escuelas de San Nicolás La medida de fuerza fue resuelta durante un plenario encabezado por la secretaria general de Suteba, María Laura Torre, como parte de un plan de lucha nacional impulsado por el gremio en rechazo a distintas políticas educativas del Gobierno nacional.

Al contar con representación en toda la provincia de Buenos Aires, la convocatoria también alcanzará a San Nicolás. Sin embargo, todavía no se confirmó cuál será el nivel de adhesión de los docentes en el distrito, por lo que el funcionamiento de cada escuela dependerá de la decisión de sus trabajadores.

En ese contexto, las autoridades de cada establecimiento informarán oportunamente a las familias cómo será el desarrollo de las actividades durante la primera jornada del segundo tramo del ciclo lectivo.

El plan de lucha nacional que impulsa Suteba Además del paro docente del 3 de agosto, el sindicato aprobó un cronograma de acciones gremiales que incluye una jornada nacional de protesta de 48 horas, una Marcha Federal Educativa y distintas movilizaciones en todo el país.

Asimismo, Suteba expresó su rechazo a la denominada Ley de Libertad Educativa y cuestionó las reformas previsional y laboral impulsadas por el Gobierno nacional. El gremio también manifestó su intención de promover un paro general junto a otras organizaciones sindicales.

Seguí leyendo Región San Pedro: Renunció Luciana Artigues a la dirección del Hospital Emilio Ruffa

Acuerdo salarial y diferencias dentro del gremio docente La convocatoria al paro se conoció pocos días después de que Suteba aceptara la última propuesta salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que contempla un incremento del 7%, dividido en un 5% para julio y un 2% para agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio de 2026.

Con esa actualización, el salario mínimo de un docente con antigüedad ascenderá a 885.000 pesos.

No obstante, el sector identificado como Suteba Multicolor rechazó el acuerdo al considerarlo insuficiente y mantiene su reclamo por salarios equivalentes al valor de la canasta familiar, mayor inversión en educación y el cese de los descuentos aplicados a quienes participan de medidas de fuerza.