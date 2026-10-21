San Nicolás: Octubre Rosa, realizaron una jornada de concientización sobre el cáncer de mama en la Unidad 3

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San Nicolás

Personas privadas de la libertad participaron de actividades de reflexión, la creación de un mural y la entrega de lazos rosas para promover la prevención y la detección temprana.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, la Unidad Penal 3 de San Nicolás llevó adelante una jornada de concientización sobre el cáncer de mama destinada a las personas privadas de la libertad alojadas en el establecimiento. La propuesta incluyó actividades participativas para reflexionar sobre la enfermedad, derribar mitos y destacar la importancia de la prevención y el cuidado de la salud mamaria.

Octubre Rosa en la Unidad 3: actividades de reflexión y prevención La jornada se desarrolló a través de distintas propuestas orientadas a brindar información y generar conciencia sobre el cáncer de mama. Entre las actividades se realizó un juego de mesa reflexivo, mediante el cual se abordaron creencias y mitos vinculados con la enfermedad, con el objetivo de promover conocimientos que contribuyan a su prevención y detección temprana.

Además, las participantes trabajaron de manera colectiva en la elaboración de un mural con materiales de color rosa, en sintonía con la campaña internacional de concientización que se lleva adelante durante octubre. También se entregaron los tradicionales lazos rosas, un símbolo de la lucha contra el cáncer de mama y del compromiso con la difusión de información sobre esta problemática de salud.

Las propuestas buscaron generar un espacio de diálogo y participación para abordar el tema sin tabúes, favorecer la reflexión y reforzar la importancia de incorporar el cuidado de la salud mamaria a la vida cotidiana.

Autoridades y referentes de la Unidad Penal 3 acompañaron la iniciativa La actividad contó con la participación de autoridades y representantes de distintas áreas del establecimiento penitenciario, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada.

Estuvieron presentes el subdirector de Seguridad a cargo de la unidad, Gastón Ortega; la subdirectora de Inclusión, Cecilia Acosta; el jefe de Vigilancia y Tratamiento, Iván Arregui; la jefa de Tratamiento, Inés Barón; la coordinadora de Educación y Cultura, Belén Kerbel; y la delegada de Cultura, Luciana Novillo.

Desde la jefatura de la Unidad 3 señalaron que este tipo de iniciativas apunta a acercar herramientas de prevención y promover espacios de contención e integración institucional. En ese sentido, las actividades de concientización también permiten abordar cuestiones relacionadas con la salud y el acceso a información confiable dentro del ámbito penitenciario.

La propuesta se enmarcó en las acciones que se desarrollan durante Octubre Rosa, una campaña que busca visibilizar el cáncer de mama y recordar la importancia de los controles médicos, la consulta ante cambios o síntomas y la detección temprana.

Otras actividades de Octubre Rosa en San Nicolás La jornada realizada en la Unidad Penal 3 se sumó a otras iniciativas impulsadas durante octubre en San Nicolás para promover la prevención del cáncer de mama y fortalecer la difusión de información sobre la enfermedad.

El sábado 17 se llevó adelante el Desafío Rosa en el EcoParque de San Nicolás. La actividad consistió en una caminata solidaria que convocó a vecinos de la ciudad y destinó lo recaudado al Servicio de Oncología del Hospital San Felipe, con el propósito de acompañar la tarea que realiza el área de atención especializada.

Por otra parte, el Hospital Zona Norte desarrolla una campaña de controles y asesoramiento sobre cáncer de mama sin necesidad de solicitar turno previo. Según la información difundida, la atención se brinda de lunes a viernes, de 8 a 13, hasta el 30 de octubre.