San Nicolás: Mes Aniversario de María, este sábado será la peregrinación diocesana de niños

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San Nicolás

La jornada comenzará a las 10 en la plaza 14 de Abril y finalizará con una misa a las 11 en el Santuario María del Rosario. También se realizará la 31ª Peregrinación Masiva Arquidiocesana Rosario–San Nicolás, que partirá desde Rosario y recorrerá más de 60 kilómetros.

El Mes Aniversario de la Virgen del Rosario tendrá este sábado una jornada marcada por la participación de niños y peregrinos que llegarán desde distintos puntos de la región. Las actividades forman parte del cronograma organizado para septiembre y tendrán como escenario central el Santuario María del Rosario de San Nicolás.

Peregrinación Diocesana de los Niños en San Nicolás La primera actividad prevista para este sábado será la Peregrinación Diocesana de los Niños, que se desarrollará bajo el lema “Bajo el manto de María, caminamos como una gran familia”.

La concentración está prevista para las 10 en la plaza 14 de Abril, ubicada en la intersección de avenida Luis Viale y Sarmiento. Desde allí, los participantes se dirigirán hacia el Santuario, donde a las 11 se celebrará la Santa Misa.

La propuesta forma parte de las actividades religiosas programadas durante todo septiembre con motivo del Mes Aniversario de la Virgen, que contempla distintas celebraciones, peregrinaciones, procesiones y jornadas de oración.

La 31ª Peregrinación Rosario–San Nicolás Durante el mismo fin de semana también tendrá lugar una de las movilizaciones religiosas más convocantes de la región: la 31ª Peregrinación Masiva Arquidiocesana Rosario–San Nicolás.

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Los peregrinos partirán este sábado a las 15 desde la esquina de Ayacucho y Arijón, en la ciudad de Rosario. Desde ese punto comenzarán una caminata de más de 60 kilómetros hasta el Santuario María del Rosario de San Nicolás.

El recorrido atravesará distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe y contará con puestos de asistencia y acompañamiento para quienes participen de la extensa caminata.

Cuándo llegarán los peregrinos al Santuario El arribo de los peregrinos está previsto para las primeras horas del domingo 6 de septiembre. Una vez completado el recorrido, se celebrará una Santa Misa a las 7 en el Santuario.