San Nicolás homenajeó a veteranos de Malvinas de la Prefectura Naval Argentina

San Nicolás

La delegación de excombatientes realizó actividades institucionales, recorrió sitios históricos y compartió sus testimonios sobre la guerra de 1982.

Veteranos de Guerra de Malvinas de la Prefectura Naval Argentina visitaron San Nicolás y participaron de una jornada de reconocimiento y memoria. La actividad incluyó una ceremonia institucional, una recorrida por espacios históricos de la ciudad y una disertación en la Sociedad Francesa, donde compartieron sus experiencias durante el conflicto del Atlántico Sur.

Una delegación de veteranos fue recibida en Prefectura La comitiva estuvo encabezada por el prefecto mayor retirado Osvaldo Aguirre, acompañado por los ayudantes mayores retirados Marcirio De Los Santos y José Raúl Ibáñez, todos veteranos de la Guerra de Malvinas.

Los excombatientes fueron recibidos por el titular de la dependencia local de Prefectura Naval Argentina, junto a personal superior y subalterno de la institución. Durante el encuentro se realizó una ceremonia de homenaje que contó con la participación de autoridades de la Sociedad Francesa de San Nicolás y representantes del Rotary Club.

La actividad formó parte de una jornada destinada a reconocer a quienes participaron del conflicto bélico de 1982 y fortalecer la memoria histórica sobre la guerra y el papel de la fuerza en aquellos acontecimientos.

Recorrieron el Monumento a los Caídos y otros sitios históricos Como parte de la agenda, los veteranos participaron de una misa en el Santuario de María del Rosario de San Nicolás y visitaron distintos lugares relacionados con la historia de la ciudad.

Entre los puntos del recorrido estuvieron el Monumento a los Caídos en Malvinas, el Centro de Veteranos de Guerra de San Nicolás y la Casa de Félix Bogado, edificio en el que funcionó la antigua Capitanía de Puerto.

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En el Centro de Veteranos fueron acompañados por el prefecto mayor retirado José Luis Domínguez y el presidente de la institución nicoleña, Juan Carlos Díaz, quienes participaron del encuentro con la delegación.

Compartieron sus experiencias sobre la Guerra de Malvinas Uno de los momentos centrales de la visita tuvo lugar en la Sociedad Francesa, donde los integrantes de la delegación brindaron una disertación abierta sobre sus vivencias durante la Guerra de Malvinas.

Durante la exposición, los veteranos relataron sus experiencias personales y abordaron el papel que desempeñó la Prefectura Naval Argentina en el conflicto del Atlántico Sur, aportando testimonios sobre los acontecimientos de 1982.