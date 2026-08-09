San Nicolás: El CEC Inmaculada Concepción reabrió la inscripción a talleres gratuitos en barrio Golf

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San Nicolás

La institución abrió nuevos cupos para actividades deportivas, recreativas y culturales destinadas a niños y adolescentes en San Nicolás.

09 de agosto de 2026 a las 02:34 p. m.

09 de agosto de 2026 a las 02:34 p. m.

La Casa de Encuentro Comunitario Inmaculada Concepción, perteneciente al Obispado de la ciudad de San Nicolás, reabrió las inscripciones para distintos talleres gratuitos que se desarrollan en su sede del barrio Golf. La convocatoria está dirigida a niños, adolescentes y estudiantes de nivel primario y secundario, con propuestas deportivas, recreativas y culturales.

Qué talleres gratuitos ofrece el CEC Inmaculada Concepción Entre las actividades con inscripción abierta se encuentra el espacio de Recreación Secundaria, pensado para adolescentes que cursan ese nivel educativo.

También continúa la inscripción para la Escuela Mixta de Fútbol, destinada a alumnos de primaria y secundaria que deseen participar de una propuesta deportiva y de integración.

Para los más pequeños, el CEC ofrece el Taller de Granja para niños de entre 6 y 9 años. Los días y horarios de esta actividad se informan directamente a las familias interesadas.

Además, está disponible el Taller de Granjita, orientado a chicos de 2 a 5 años, que se desarrolla todos los jueves de 15:30 a 16:30.

La propuesta cultural se completa con Folclore Infantil, destinado a niños de entre 8 y 12 años, con encuentros programados los sábados por la mañana.

Cómo inscribirse a los talleres en barrio Golf Desde la institución informaron que quienes deseen participar deberán presentar una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento de la inscripción.