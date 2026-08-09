San Nicolás: Un informe del BCRA alerta por la mora entre los jóvenes
Un informe basado en datos del Banco Central advierte que casi cuatro de cada diez jóvenes nicoleños con deudas presentan atrasos en sus pagos.
Los menores de 25 años se consolidan como el grupo con mayor nivel de incumplimiento financiero en la ciudad de San Nicolás. Según un informe elaborado con datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 38,78% de los jóvenes con deudas registra mora, un porcentaje que prácticamente duplica el promedio general del distrito.
Los jóvenes encabezan el índice de mora en San Nicolás
El estudio, realizado por el Centro de Estudios Económicos de CABA a partir de la información de la Central de Deudores del Banco Central, identificó a 4.823 personas menores de 25 años con obligaciones financieras en San Nicolás.
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En conjunto, este segmento acumula deudas por 6.366 millones de pesos, de las cuales 2.468 millones corresponden a créditos en situación de mora, es decir, con atrasos en los pagos.
El informe refleja que el 38,78% de los jóvenes endeudados presenta incumplimientos, lo que equivale a casi cuatro de cada diez personas de esa franja etaria que mantienen compromisos financieros.
La mora juvenil casi duplica el promedio de toda la ciudad
El contraste con el resto de la población es significativo. La tasa general de mora en San Nicolás alcanza el 20,22%, por lo que el indicador correspondiente a los menores de 25 años resulta casi el doble.
En total, el sistema financiero registra 69.714 deudores únicos en el distrito, quienes acumulan obligaciones por 287.233 millones de pesos. De ese monto, 58.082,75 millones corresponden a préstamos con atrasos en los pagos.
Además, 17.499 personas poseen al menos una deuda en mora, una cifra que representa aproximadamente uno de cada cinco deudores registrados en la ciudad.
El informe del Banco Central revela el nivel de endeudamiento local
Los datos fueron sistematizados por el Centro de Estudios Económicos de CABA mediante un mapa interactivo construido con información oficial de la Central de Deudores del BCRA. La herramienta permite conocer el nivel de endeudamiento y mora en cada municipio argentino, además de segmentar los resultados por grupos etarios.
En el caso de San Nicolás, el relevamiento ubica a los menores de 25 años como el sector con mayor nivel de incumplimiento de obligaciones financieras, un dato que refleja la creciente dificultad de muchos jóvenes para sostener el pago de créditos y otras deudas en un contexto económico desafiante.