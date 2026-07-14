San Nicolás: CFP 402 abrió la inscripción a nuevos cursos de formación profesional
El Centro de Formación Profesional N° 402 lanzó una nueva convocatoria con propuestas gratuitas en tecnología, turismo, gastronomía y más.
El Centro de Formación Profesional N° 402 de San Nicolás abrió la inscripción para una nueva oferta de cursos destinados a personas que buscan capacitarse y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. La propuesta abarca distintas áreas de formación y contempla cursadas en diferentes sedes de la ciudad.
Cursos de formación profesional disponibles en el CFP 402
La nueva convocatoria incluye capacitaciones orientadas a sectores con demanda laboral, brindando herramientas prácticas para quienes desean adquirir nuevos conocimientos o fortalecer su perfil profesional.
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Los cursos disponibles son:
Programador Web: lunes, miércoles y jueves, de 18:00 a 21:20.
Recepcionista y Conserje de Hotel: lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 11:40.
Diseño Gráfico Nivel 1: lunes, miércoles y jueves, de 13:30 a 16:50, en el Centro de Empleados de Comercio (Garibaldi 199).
Coordinador Turístico: martes y viernes, de 13:30 a 18:10, también en el Centro de Empleados de Comercio.
Auxiliar en Instituciones Educativas: lunes, miércoles y jueves, de 18:00 a 20:30.
Elaborador de Pastas Alimenticias: martes, miércoles y viernes, de 9:00 a 12:00, en el Centro Juvenil San Luis Gonzaga (Catamarca 1267).
Administración y Conducción de Recursos Humanos: martes, jueves y viernes, de 13:30 a 16:40.
Cómo inscribirse a los cursos del CFP 402 de San Nicolás
Las personas interesadas en participar de alguna de las propuestas deberán acercarse a la sede del Centro de Formación Profesional N° 402, ubicada en Einstein 548, en San Nicolás.
También es posible realizar consultas telefónicas llamando al 4454782, donde se brinda información sobre la disponibilidad de vacantes y el proceso de inscripción.
Requisitos para anotarse y dónde obtener más información
Para completar la inscripción, los aspirantes deberán presentar:
Dos fotocopias del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Una fotocopia del certificado de estudios cursados.
Además, el CFP 402 ofrece información actualizada sobre sus cursos y actividades a través de su sitio web y de sus perfiles oficiales en redes sociales, donde publica novedades sobre nuevas capacitaciones, fechas de inscripción y futuras convocatorias.
Con esta nueva oferta educativa, el Centro de Formación Profesional N° 402 continúa promoviendo la capacitación laboral en San Nicolás, acercando oportunidades de formación en áreas estratégicas para quienes buscan mejorar sus posibilidades de acceder al mercado de trabajo o desarrollar nuevos proyectos laborales.