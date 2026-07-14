Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
San Nicolás

San Nicolás: CFP 402 abrió la inscripción a nuevos cursos de formación profesional

El Centro de Formación Profesional N° 402 lanzó una nueva convocatoria con propuestas gratuitas en tecnología, turismo, gastronomía y más.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
14 de julio de 2026 a las 04:40 p. m.
San Nicolás: CFP 402 abrió la inscripción a nuevos cursos de formación profesional

El Centro de Formación Profesional N° 402 de San Nicolás abrió la inscripción para una nueva oferta de cursos destinados a personas que buscan capacitarse y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. La propuesta abarca distintas áreas de formación y contempla cursadas en diferentes sedes de la ciudad.

Cursos de formación profesional disponibles en el CFP 402

La nueva convocatoria incluye capacitaciones orientadas a sectores con demanda laboral, brindando herramientas prácticas para quienes desean adquirir nuevos conocimientos o fortalecer su perfil profesional.

Publicidad

Las mas leidas de San Nicolás

1

San Nicolás: El barrio 9 de Julio celebra el Día de la Independencia con música, baile y el aniversario de la comunidad

9/7, 09:58 a. m.
San Nicolás: El barrio 9 de Julio celebra el Día de la Independencia con música, baile y el aniversario de la comunidad
2

Rodada Patria: familias de San Nicolás celebraron el 9 de Julio sobre dos ruedas

10/7, 10:07 a. m.
Rodada Patria: familias de San Nicolás celebraron el 9 de Julio sobre dos ruedas
3

San Nicolás: Cortes por obras en Almafuerte, cambian los recorridos de colectivos durante este miércoles

8/7, 09:08 a. m.
San Nicolás: Cortes por obras en Almafuerte, cambian los recorridos de colectivos durante este miércoles
4

San Nicolás: Grupo Oroño fortalece la atención en Salud Reproductiva junto a Fertya

7/7, 09:02 a. m.
San Nicolás: Grupo Oroño fortalece la atención en Salud Reproductiva junto a Fertya
5

Un joven futbolista de San Nicolás fue incorporado a Independiente tras destacarse en una prueba

6/7, 08:30 p. m.
Un joven futbolista de San Nicolás fue incorporado a Independiente tras destacarse en una prueba

Los cursos disponibles son:

  • Programador Web: lunes, miércoles y jueves, de 18:00 a 21:20.

Publicidad

  • Recepcionista y Conserje de Hotel: lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 11:40.

  • Diseño Gráfico Nivel 1: lunes, miércoles y jueves, de 13:30 a 16:50, en el Centro de Empleados de Comercio (Garibaldi 199).

    • Publicidad

  • Coordinador Turístico: martes y viernes, de 13:30 a 18:10, también en el Centro de Empleados de Comercio.

  • Auxiliar en Instituciones Educativas: lunes, miércoles y jueves, de 18:00 a 20:30.

    • Publicidad

  • Elaborador de Pastas Alimenticias: martes, miércoles y viernes, de 9:00 a 12:00, en el Centro Juvenil San Luis Gonzaga (Catamarca 1267).

    • Seguí leyendo

    San Nicolás: Reclamo salarial paraliza la actividad de dos empresas en el Puerto
    San Nicolás

    San Nicolás: Reclamo salarial paraliza la actividad de dos empresas en el Puerto

  • Administración y Conducción de Recursos Humanos: martes, jueves y viernes, de 13:30 a 16:40.

    • Publicidad

    Cómo inscribirse a los cursos del CFP 402 de San Nicolás

    Las personas interesadas en participar de alguna de las propuestas deberán acercarse a la sede del Centro de Formación Profesional N° 402, ubicada en Einstein 548, en San Nicolás.

    También es posible realizar consultas telefónicas llamando al 4454782, donde se brinda información sobre la disponibilidad de vacantes y el proceso de inscripción.

    Requisitos para anotarse y dónde obtener más información

    Para completar la inscripción, los aspirantes deberán presentar:

    • Dos fotocopias del Documento Nacional de Identidad (DNI).

    Publicidad

  • Una fotocopia del certificado de estudios cursados.

    • Además, el CFP 402 ofrece información actualizada sobre sus cursos y actividades a través de su sitio web y de sus perfiles oficiales en redes sociales, donde publica novedades sobre nuevas capacitaciones, fechas de inscripción y futuras convocatorias.

    Con esta nueva oferta educativa, el Centro de Formación Profesional N° 402 continúa promoviendo la capacitación laboral en San Nicolás, acercando oportunidades de formación en áreas estratégicas para quienes buscan mejorar sus posibilidades de acceder al mercado de trabajo o desarrollar nuevos proyectos laborales.

    PersonasSan NicolásCrecimiento profesional
    WhatsAppXFacebook

    Comentarios

    🔓

    Desbloqueá los comentarios

    Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

    Hacete socioYa tengo cuenta

    Cargando comentarios...