San Nicolás: Abren la inscripción para clases gratuitas de teatro infantil en barrio Golf

San Nicolás

La propuesta está destinada a chicos de 9 a 12 años y se dictará en la Casa de Encuentro Inmaculada Concepción. Conocé cómo anotarte en esta nota.

La Casa de Encuentro Comunitario Inmaculada Concepción de San Nicolás anunció el inicio de las inscripciones para un taller gratuito de teatro dirigido a niños de entre 9 y 12 años. La iniciativa busca fomentar la creatividad y la expresión artística en los más jóvenes del barrio Golf.

Días, horarios y lugar de las clases de teatro infantil La propuesta artística y recreativa se llevará a cabo en la sede de la institución, ubicada estratégicamente en la intersección de las calles Ascasubi y Bolívar, en pleno barrio Golf (Zona Sur de la ciudad).

Los encuentros están programados para comenzar en el mes de agosto y se dictarán todos los lunes en el horario de 18:00 a 19:00. Este espacio busca convertirse en un punto de encuentro semanal donde los chicos puedan explorar el juego teatral en un entorno seguro, cercano y contenido por profesionales de la educación y el arte.

Beneficios del teatro en el desarrollo de los niños El teatro a una edad temprana, especialmente entre los 9 y 12 años, funciona como una herramienta fundamental para el desarrollo emocional y social. Durante esta etapa de crecimiento, los talleres grupales ayudan a los chicos a perder la timidez, mejorar su comunicación oral y corporal, y afianzar la seguridad en sí mismos.

Además de aprender técnicas básicas de actuación, improvisación y expresión corporal, los participantes trabajarán el valor de la empatía y el compañerismo a través del juego de roles. Desde la organización destacaron que la idea es brindar un canal saludable para la imaginación y la descarga de tensiones cotidianas de una manera lúdica.

Cómo inscribirse al taller gratuito en San Nicolás Al tratarse de una actividad totalmente gratuita y abierta a la comunidad, los cupos son limitados para garantizar una atención personalizada a cada uno de los alumnos. Las familias que deseen asegurar un lugar para sus hijos deberán realizar la inscripción de manera previa.