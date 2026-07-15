Ramallo: La Cooperadora del Hospital Gomendio invirtió más de $27,6 millones en el primer semestre

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La entidad detalló el balance de los primeros seis meses del año, donde se destacan la compra de un sillón de parto y equipamiento clave para el centro de salud.

15 de julio de 2026 a las 05:20 p. m.

15 de julio de 2026 a las 05:20 p. m.

La Cooperadora del Hospital Municipal José María Gomendio de Ramallo presentó un detallado balance de su gestión durante el primer semestre de 2026. Con transparencia y el apoyo constante de la comunidad, la entidad logró destinar fondos millonarios para optimizar el equipamiento médico y los servicios esenciales del centro de salud local.

Inversión en equipamiento médico clave para el Hospital Gomendio Durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2026, la Cooperadora concretó una inversión total de $27.677.501,82.

Entre las adquisiciones más destacadas para la institución se encuentran:

Sillón de parto: Una de las compras de mayor relevancia, con una inversión de $12.600.000 que fue abonada en dos cuotas durante el primer bimestre del año.

Delantales plomados: Se incorporaron seis unidades específicas para el área de cirugía, lo que representó un desembolso de $3.279.487,20 para la seguridad del personal y los pacientes.

Gastos operativos y servicios esenciales en salud pública Además del equipamiento directo, la entidad garantizó el mantenimiento de prestaciones indispensables para la seguridad sanitaria del hospital. En este sentido, se destinaron más de $11,1 millones al servicio de esterilización de equipos de cirugía, contratado con el Laboratorio Vapox S.A.

El informe presentado por la tesorera de la Cooperadora, Ana Lía Zabala, detalla que los gastos operativos netos alcanzaron los $27.647.230,82, sumándose $30.271 en concepto de comisiones y gastos bancarios. El desglose también incluyó la compra de mantas polares, artículos de librería, insumos administrativos y honorarios profesionales contables.

Cómo se financian los recursos de la Cooperadora de Ramallo Para poder sostener este nivel de inversión y dar respuesta a las demandas del hospital, la Cooperadora cuenta con una activa red de recaudación y participación ciudadana.

El financiamiento de las compras e insumos se hace posible de manera constante gracias a:

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La campaña permanente de socios adherentes.

Los ingresos generados por la Biblioteca y las Cintas de Caridad.

Donaciones de particulares, familias de la comunidad e instituciones clave como el Círculo Médico y la Asociación Coro Ramallo.

Control de requisitos solicitados: Caracteres del título: 105 (límite: 110).

Caracteres de la bajada: 158 (límite: entre 100 y 160).

Palabras del primer párrafo (Lead): 49 (límite: entre 40 y 60).