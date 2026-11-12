Salud municipal: acciones territoriales para promover el cuidado desde los primeros años
La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pergamino continúa desarrollando acciones territoriales para acercar la atención y la prevención a distintos sectores de la comunidad, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el vínculo de los vecinos con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). En esta oportunidad, se...
La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pergamino continúa desarrollando acciones territoriales para acercar la atención y la prevención a distintos sectores de la comunidad, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el vínculo de los vecinos con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
En esta oportunidad, se realizó una jornada de prevención y cuidado de la salud en la sala de 5 del Jardín Nº 907 de Ocampo, con actividades destinadas a los niños y orientadas a generar conciencia sobre la importancia de los controles y los hábitos saludables desde la primera infancia.
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Durante el encuentro, la odontóloga Astrid Marzo brindó una charla sobre salud bucal e higiene, mientras que Fernanda Sarría abordó la importancia de la vacunación y las vacunas necesarias para el ingreso escolar.
Estas iniciativas forman parte del trabajo que lleva adelante el equipo de Salud en territorio, con el objetivo de acercar los servicios sanitarios a las instituciones y a las familias, facilitar el acceso a la información y promover la prevención.
La propuesta también busca que cada vecino conozca y se acerque al CAPS más próximo a su domicilio, donde puede realizar consultas, controles y recibir orientación sobre el cuidado de su salud.