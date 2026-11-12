Salud municipal: acciones territoriales para promover el cuidado desde los primeros años

Municipalidad de Pergamino

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pergamino continúa desarrollando acciones territoriales para acercar la atención y la prevención a distintos sectores de la comunidad, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el vínculo de los vecinos con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). En esta oportunidad, se...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 12 de noviembre de 2026 a las 11:16 a. m.



La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pergamino continúa desarrollando acciones territoriales para acercar la atención y la prevención a distintos sectores de la comunidad, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el vínculo de los vecinos con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

En esta oportunidad, se realizó una jornada de prevención y cuidado de la salud en la sala de 5 del Jardín Nº 907 de Ocampo, con actividades destinadas a los niños y orientadas a generar conciencia sobre la importancia de los controles y los hábitos saludables desde la primera infancia.

Durante el encuentro, la odontóloga Astrid Marzo brindó una charla sobre salud bucal e higiene, mientras que Fernanda Sarría abordó la importancia de la vacunación y las vacunas necesarias para el ingreso escolar.

Estas iniciativas forman parte del trabajo que lleva adelante el equipo de Salud en territorio, con el objetivo de acercar los servicios sanitarios a las instituciones y a las familias, facilitar el acceso a la información y promover la prevención.