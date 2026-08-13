Salto avanzó a la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses 2026
El equipo de Fútbol 7 Mixto de Salto superó la instancia regional y buscará en septiembre un lugar en la Final Provincial.
El equipo de Fútbol 7 Mixto de Salto logró una importante clasificación en los Juegos Bonaerenses 2026 al superar la Etapa Regional. El conjunto local avanzó a la instancia Interregional, donde buscará continuar su camino hacia la Final Provincial que se disputará en Mar del Plata.
Salto superó la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses
El seleccionado de Fútbol 7 Mixto de Salto consiguió superar una nueva instancia de la competencia provincial y obtuvo el pasaje a la etapa Interregional de los Juegos Bonaerenses 2026.
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El resultado representa un nuevo logro para las y los deportistas que representan a la ciudad en una de las principales competencias deportivas de la provincia de Buenos Aires.
Cuándo se jugará la etapa Interregional en San Pedro
La próxima instancia se desarrollará durante el mes de septiembre en la ciudad de San Pedro. Allí, el equipo saltense se enfrentará con el representante de otra región en un partido que será clave para definir el futuro de ambos conjuntos en el certamen.
El ganador de ese encuentro conseguirá la clasificación a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, prevista para realizarse en la ciudad de Mar del Plata.
El equipo de Salto busca llegar a la Final Provincial
La clasificación obtenida en la etapa regional significa un nuevo paso en el recorrido del conjunto local, que ahora tendrá el desafío de superar la instancia Interregional para meterse entre los equipos que competirán por el título provincial.
Desde la Municipalidad de Salto felicitaron a todo el equipo por el resultado conseguido, destacando el compromiso demostrado durante la competencia y la representación de la ciudad en los Juegos Bonaerenses 2026.