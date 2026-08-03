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Robo a un chofer de remis en pleno viaje

La pasajera al llegar a destino le dijo que no tenía dinero para abonar el viaje y escapó con dos teléfonos celulares del chofer.

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03 de agosto de 2026 a las 08:57 p. m.
Robo a un chofer de remis en pleno viaje
La pasajera del remis al llegar a destino le dijo al chofer que no podía abonarle y lo despojó de dos teléfonos celulares.

Un remisero de 56 años de la empresa "Remis Yrigoyen" denunció un ilícito ocurrido mientras trabajaba. Cerca de las 16:00 trasladó a una pasajera desde Av. Presidente Perón al 1300 hasta la intersección de Güiraldes y Colodrero. Al llegar, la mujer se negó a pagar argumentando no tener dinero. Tras un forcejeo, la clienta logró zafarse y darse a la fuga, percatándose el chofer instantes después de que le había sustraído su teléfono celular Motorola G15 y el celular corporativo de la empresa. Interviene la UFIyJ N° 08.

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