Robo a un chofer de remis en pleno viaje

Un remisero de 56 años de la empresa "Remis Yrigoyen" denunció un ilícito ocurrido mientras trabajaba. Cerca de las 16:00 trasladó a una pasajera desde Av. Presidente Perón al 1300 hasta la intersección de Güiraldes y Colodrero. Al llegar, la mujer se negó a pagar argumentando no tener dinero. Tras un forcejeo, la clienta logró zafarse y darse a la fuga, percatándose el chofer instantes después de que le había sustraído su teléfono celular Motorola G15 y el celular corporativo de la empresa. Interviene la UFIyJ N° 08.