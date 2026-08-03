Robaron una motocicleta estacionada en la vía pública

Un joven estudiante de 22 años denunció el hurto de su motocicleta Motomel Blitz 110 cc (color roja y gris). El damnificado la había dejado estacionada sin medidas de seguridad a las 02:00 en calle San Nicolás al 150 y, al regresar a las 06:15, constató que se la habían sustraído. Se iniciaron actuaciones caratuladas como Hurto Agravado de Vehículo con la intervención de la UFI N° 02.