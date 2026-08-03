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Robaron una motocicleta estacionada en la vía pública

En horas de la madrugada en San Nicolás Norte entre Lagos y Echevarría sustrajeron una Motomel Blitz 110 roja y gris.

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03 de agosto de 2026 a las 08:13 p. m.
Robaron una motocicleta estacionada en la vía pública
La moto estaba estacionada sin medidas de seguridad.

Un joven estudiante de 22 años denunció el hurto de su motocicleta Motomel Blitz 110 cc (color roja y gris). El damnificado la había dejado estacionada sin medidas de seguridad a las 02:00 en calle San Nicolás al 150 y, al regresar a las 06:15, constató que se la habían sustraído. Se iniciaron actuaciones caratuladas como Hurto Agravado de Vehículo con la intervención de la UFI N° 02.

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