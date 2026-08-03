Policiales
Robaron una motocicleta estacionada en la vía pública
En horas de la madrugada en San Nicolás Norte entre Lagos y Echevarría sustrajeron una Motomel Blitz 110 roja y gris.
03 de agosto de 2026 a las 08:13 p. m.
Un joven estudiante de 22 años denunció el hurto de su motocicleta Motomel Blitz 110 cc (color roja y gris). El damnificado la había dejado estacionada sin medidas de seguridad a las 02:00 en calle San Nicolás al 150 y, al regresar a las 06:15, constató que se la habían sustraído. Se iniciaron actuaciones caratuladas como Hurto Agravado de Vehículo con la intervención de la UFI N° 02.