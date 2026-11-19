Robaron una moto estacionada en la vía pública en el barrio Centenario y buscan al sospechoso

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Policiales

Una motocicleta Mondial 150 fue sustraída en Balboa y 9 de Julio. Cámaras de seguridad registraron al sospechoso y buscan determinar si cometió otro robo.

El robo de una motocicleta estacionada en la vía pública del barrio Centenario es investigado por la Policía y la Fiscalía de Pergamino. El hecho ocurrió este lunes al mediodía, en inmediaciones de Balboa y 9 de Julio, y quedó registrado por cámaras de seguridad particulares que captaron al sospechoso trasladando el rodado sustraído.

La víctima, una joven de 19 años, denunció la sustracción de su motocicleta marca Mondial S2 de 150 centímetros cúbicos, de color negro y dominio A268OUT, que había dejado estacionada y correctamente asegurada en ese sector de la ciudad.

Según consta en la denuncia policial, alrededor de las 12:00 advirtió que personas desconocidas se habían apoderado del vehículo. La motocicleta cuenta con seguro y, de acuerdo con la presentación realizada ante las autoridades, el lugar dispone de cámaras de seguridad que podrían aportar elementos importantes para esclarecer el episodio.

El ladrón quedó filmado trasladando la moto sustraída. — LA OPINION Cámaras del robo Los investigadores cuentan con registros fílmicos obtenidos de cámaras instaladas en viviendas particulares de la cuadra. En las imágenes se observa al sospechoso mientras traslada la motocicleta, un elemento que está siendo analizado para establecer su recorrido e intentar determinar su identidad.

La existencia de estos registros representa una herramienta importante para avanzar en la investigación, ya que permitiría reconstruir algunos de los movimientos realizados por quien se apoderó del vehículo y obtener características que faciliten su individualización.

La Policía trabaja sobre las imágenes disponibles y procura reunir otros elementos que permitan identificar al responsable y recuperar la motocicleta sustraída.

Investigan otro robo Un aspecto que despierta particular interés entre los investigadores y los vecinos del sector es la posible vinculación de este episodio con otro hecho delictivo ocurrido hace aproximadamente un mes en la misma cuadra.

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En aquella oportunidad, fue sustraída una bicicleta y también quedaron registros de cámaras de seguridad particulares que habrían captado al presunto autor. Por las características de ambos episodios y las imágenes obtenidas, existe la sospecha de que podría tratarse del mismo sujeto.

La hipótesis todavía debe ser corroborada mediante las tareas investigativas y el análisis comparativo de los videos. Tanto el robo de la bicicleta como la reciente sustracción de la motocicleta cuentan con registros audiovisuales que están siendo considerados por las autoridades.

Intervención judicial La denuncia fue radicada durante la tarde del lunes y dio origen a las actuaciones caratuladas como robo de vehículo dejado en la vía pública, bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 del Departamento Judicial Pergamino.

Efectivos policiales del Grupo Táctico Operativo (GTO) participan de las tareas para avanzar en la identificación del sospechoso, mientras que la Fiscalía interviene en la investigación penal preparatoria.