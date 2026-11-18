Robaron por tercera vez los caños de cobre de los aires acondicionados del Centro de Formación Profesional 401

> Robaron por tercera vez los caños de cobre de los aires acondicionados del Centro de Formación Profesional 401

Policiales

La institución educativa de Alvear y Balboa sufrió un nuevo robo de cañerías de los equipos de climatización. El director Ignacio Torres denunciará el hecho y solicitará reforzar la seguridad.

Un nuevo robo afectó las instalaciones del Centro de Formación Profesional (CFP) 401 de Pergamino, ubicado en la esquina de Alvear y Balboa, donde delincuentes sustrajeron los caños de cobre de los equipos de aire acondicionado. Se trata del tercer episodio consecutivo registrado en poco tiempo contra los sistemas de climatización de la institución, una situación que genera preocupación por los daños y los perjuicios que ocasiona al funcionamiento del establecimiento educativo.

El establecimiento, que brinda capacitaciones y formación en distintos oficios para quienes buscan adquirir herramientas que faciliten su inserción laboral, volvió a quedar en la mira de delincuentes que apuntan a las instalaciones de los equipos de refrigeración para apoderarse de los componentes metálicos, principalmente de cobre, cuyo valor en el mercado informal los convierte en un objetivo frecuente de este tipo de hechos.

Tercer robo consecutivo La reiteración de los episodios evidencia una modalidad delictiva que viene afectando directamente la infraestructura del Centro de Formación Profesional. En las dos oportunidades anteriores, los autores ingresaron a las instalaciones educativas y desmantelaron las conexiones de cañerías de cobre de los equipos de aire acondicionado.

En esta última ocasión, en cambio, el procedimiento habría sido diferente. Los autores ascendieron a los techos de la edificación para retirar los conductos metálicos de los sistemas de climatización que se encuentran instalados en la cubierta del establecimiento.

La sustracción de estos elementos no solamente representa una pérdida material para la institución, sino que también implica la necesidad de afrontar reparaciones y reponer componentes indispensables para el funcionamiento de los equipos. A eso se suma la reiteración de los ataques, que obliga a las autoridades educativas a evaluar medidas para evitar nuevos ingresos y proteger las instalaciones.

Acceso por los techos Un aspecto que forma parte de las hipótesis sobre la manera en que se produjo el último robo es la ubicación del edificio y sus características edilicias. El Centro de Formación Profesional 401 linda en su parte trasera con el predio de la Escuela Primaria 53, situada en el barrio Centenario.

Por las características del lugar, se presume que quien cometió la sustracción pudo haber utilizado los tapiales perimetrales de la escuela primaria para acceder a la cubierta del centro de formación y llegar hasta las cañerías de los equipos de aire acondicionado.

Seguí leyendo Región Ramallo: una fiesta de egresados terminó con una violenta batalla campal

La modalidad utilizada en esta oportunidad vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de determinados sectores de los establecimientos educativos, especialmente aquellos que cuentan con instalaciones exteriores o sobre los techos, donde los elementos metálicos pueden ser retirados sin necesidad de ingresar a los espacios interiores.

Preocupación educativa El director del CFP 401, Ignacio Torres, manifestó su preocupación por la seguidilla de robos que viene sufriendo la institución. La reiteración de los ataques genera inquietud no solamente por el perjuicio económico que representan, sino también porque afecta instalaciones necesarias para desarrollar las actividades de capacitación.

Ante este nuevo episodio, además de formalizar la correspondiente denuncia policial, Torres tiene previsto trasladar la situación a las autoridades educativas del Consejo Escolar de Pergamino para ponerlas al tanto de lo sucedido y solicitar que se evalúen medidas destinadas a reforzar la seguridad del edificio.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: La causa por presunto abuso grupal en Rosario suma nuevas medidas judiciales

La intención es encontrar alternativas que permitan resguardar las instalaciones y evitar que se repitan hechos de estas características. La preocupación de la comunidad educativa está puesta en preservar los recursos de una institución que cumple una función importante en la formación laboral y en el acceso a capacitaciones en oficios para vecinos de Pergamino.