Ramallo: Retuvieron siete motocicletas en controles de tránsito realizados en Pérez Millán

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Durante un operativo de Guardia Urbana Ramallo se secuestraron siete motos por incumplir la documentación obligatoria. Los vehículos quedaron a disposición del Juzgado de Faltas.

Un operativo de control vehicular desarrollado por la Guardia Urbana Ramallo en la localidad de Pérez Millán terminó con la retención de siete motocicletas que circulaban sin cumplir con la documentación exigida por la legislación vigente. El procedimiento se realizó durante la tarde del domingo y formó parte de las tareas preventivas que el municipio lleva adelante de manera periódica para fortalecer la seguridad vial.

Controles de tránsito en distintos puntos de Pérez Millán De acuerdo con la información oficial, el operativo tuvo lugar entre las 18:00 y las 20:00 del domingo mediante la implementación de controles dinámicos y estáticos en diferentes sectores de la localidad de Pérez Millán.

Las inspecciones se realizaron en el marco de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, normativa que establece las condiciones que deben cumplir tanto los conductores como los vehículos para poder circular por la vía pública de manera legal y segura.

Durante los controles, los agentes verificaron la documentación obligatoria, las condiciones generales de los vehículos y el cumplimiento de las normas de tránsito, con el objetivo de detectar infracciones que puedan representar un riesgo para la seguridad vial.

Siete motocicletas fueron secuestradas por irregularidades Como resultado del procedimiento, siete motocicletas fueron retenidas debido a que sus conductores no contaban con la documentación obligatoria requerida para circular. Entre los requisitos que exige la normativa se encuentran la licencia de conducir vigente, la cédula de identificación del vehículo, el comprobante de seguro obligatorio y demás documentación correspondiente.

Tras el secuestro, todas las unidades fueron trasladadas y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Ramallo, organismo que llevará adelante las actuaciones administrativas y determinará las sanciones que correspondan en cada caso, conforme a la legislación vigente.

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Las autoridades recordaron que la falta de documentación constituye una infracción que puede derivar en la retención preventiva del vehículo hasta tanto se regularice la situación.

Los operativos buscan fortalecer la seguridad vial en Ramallo Desde el área de control municipal indicaron que este tipo de procedimientos forma parte de un esquema permanente de fiscalización que se desarrolla tanto en Pérez Millán como en el resto de las localidades del partido de Ramallo.

El objetivo principal de estos controles es promover una conducción responsable, verificar que los vehículos circulen en condiciones reglamentarias y disminuir los factores de riesgo que pueden provocar siniestros viales.

Asimismo, remarcaron que la presencia periódica de los operativos apunta a generar mayor conciencia entre los conductores sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, mantener la documentación al día y contribuir a una convivencia más segura para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.