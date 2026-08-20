Ramallo refuerza la seguridad con tecnología, pero crecen las dudas sobre sus resultados

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Los últimos hechos delictivos reavivaron el debate sobre la eficacia de las cámaras, lectores de patentes y el Centro de Monitoreo.

20 de agosto de 2026 a las 10:46 a. m.

20 de agosto de 2026 a las 10:46 a. m.

Los recientes hechos delictivos ocurridos en Ramallo volvieron a poner en discusión la política de seguridad municipal. La gestión de Mauro Poletti incorporó cámaras, domos, lectores de patentes y equipamiento para fortalecer la prevención, pero vecinos y sectores de la comunidad cuestionan si las inversiones realizadas se traducen en respuestas más rápidas y mayor seguridad.

Tecnología y monitoreo: las herramientas que incorporó Ramallo Durante los últimos años, el municipio presentó la incorporación de tecnología como uno de los principales ejes de su estrategia de seguridad. Entre las medidas anunciadas se encuentran nuevas cámaras, domos, lectores de patentes y equipamiento destinado al monitoreo permanente.

También se avanzó con la ampliación y el traslado del Centro de Monitoreo, presentado por la administración municipal como una herramienta clave para prevenir delitos, detectar movimientos sospechosos y aportar información a las investigaciones.

Sin embargo, los últimos episodios volvieron a instalar interrogantes sobre el funcionamiento concreto del sistema y su capacidad para actuar de manera preventiva.

El intento de robo al Banco Provincia generó cuestionamientos Uno de los casos que mayor repercusión tuvo fue el intento de robo registrado en la sucursal del Banco Provincia de Ramallo. El hecho ocurrió durante un día de semana, en horario de actividad bancaria y en una zona céntrica de la ciudad.

Una persona logró ingresar al edificio, permanecer allí durante algunos minutos y retirarse sin ser detectada en ese momento. De acuerdo con la información difundida, el municipio necesitó tres días para reconstruir, mediante las imágenes disponibles, el recorrido realizado por el sospechoso.

La información obtenida posteriormente puede resultar relevante para la investigación, aunque el tiempo requerido para analizar las imágenes abrió un debate sobre el rol preventivo que debe cumplir un sistema de monitoreo presentado como una herramienta de vigilancia permanente.

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Reclamos vecinales y dudas sobre la inversión en seguridad La preocupación tampoco se concentra únicamente en el centro de Ramallo. Vecinos de distintos sectores, entre ellos La Rivera, Defensores de Victoria, Santa María y Barrio Sur, expresaron inquietud por robos, intentos de ingreso a viviendas, movimientos sospechosos y episodios de violencia.

Otro de los puntos de discusión está relacionado con el control de los accesos al distrito. Los lectores de patentes fueron incorporados para facilitar la identificación de vehículos vinculados con hechos delictivos, aunque los episodios protagonizados por personas provenientes de otras localidades muestran que la tecnología necesita estar acompañada por controles y una respuesta operativa eficaz.

En este contexto, el debate pasa por los resultados concretos de las inversiones realizadas. Mientras las estadísticas oficiales pueden mostrar determinados indicadores favorables, existe una percepción diferente entre vecinos que reclaman mayor presencia preventiva y respuestas más rápidas.

También persisten interrogantes sobre los costos de las inversiones, los proveedores contratados, el funcionamiento efectivo del sistema y los mecanismos utilizados para evaluar su rendimiento.