Ramallo: Personas con discapacidad podrán asociar el CUD a la SUBE para viajar gratis
La nueva modalidad permite acceder al beneficio del 100% de descuento en colectivos sin presentar el Certificado Único de Discapacidad en cada viaje.
Las personas con discapacidad de Ramallo podrán asociar voluntariamente su Certificado Único de Discapacidad (CUD) a una tarjeta SUBE registrada a su nombre para viajar gratis en los colectivos de la ciudad, sin necesidad de presentar el certificado físico o digital en cada viaje.
Cómo asociar el CUD a la tarjeta SUBE
La vinculación entre el CUD y la tarjeta SUBE es opcional y no reemplaza el mecanismo que ya se encuentra vigente. Quienes prefieran continuar utilizando el certificado para acceder al beneficio podrán hacerlo con normalidad.
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Para quienes opten por la nueva modalidad, primero deberán tener una tarjeta SUBE registrada a su nombre e ingresar a su cuenta personal. Luego tendrán que dirigirse al apartado “Beneficios” y cargar el número de diez dígitos correspondiente al Certificado Único de Discapacidad.
Una vez realizado el trámite, será necesario activar el beneficio. Esto puede hacerse apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE, mediante la aplicación SUBE en dispositivos Android compatibles con tecnología NFC o en las validadoras de los colectivos que cuentan con Carga a Bordo.
El beneficio de transporte gratuito continúa vigente
La asociación del CUD a la SUBE no tiene fecha límite ni plazo de inscripción. Cada persona podrá decidir cuándo realizarla o mantener el sistema utilizado hasta el momento.
El CUD, tanto en formato físico como digital, continúa teniendo plena vigencia para acceder al beneficio de gratuidad en el transporte público. Por lo tanto, quienes no quieran vincularlo a una tarjeta SUBE podrán seguir presentando el certificado al momento de viajar.
La nueva alternativa busca simplificar el acceso al beneficio y evitar la necesidad de exhibir el certificado en cada traslado.
Cómo viajar con acompañante utilizando la SUBE
Las personas cuyo CUD contemple el beneficio de acompañante también podrán utilizar la nueva modalidad. En estos casos, el descuento del 100% se aplicará a ambos pasajes mediante la misma tarjeta SUBE asociada.
Para utilizar el beneficio, el pasajero deberá informar al conductor su destino y apoyar la tarjeta en la validadora. Si viaja acompañado, deberá repetir la operación para registrar el segundo pasaje y confirmar ambas transacciones.
De esta manera, la nueva modalidad permite acceder al transporte gratuito de una forma más sencilla, aunque mantiene vigente la posibilidad de utilizar el CUD como hasta ahora.
Para realizar consultas, se puede contactar a la Secretaría Nacional de Discapacidad de lunes a viernes, de 8 a 18, al 0800-555-3472, o consultar las preguntas frecuentes disponibles en el sitio oficial de SUBE.