> Ramallo busca hacer efectivo el cambio de nombre de una calle dispuesto hace 30 años

Región

El Concejo Deliberante pidió al Ejecutivo que aplique la Ordenanza N° 1357/96 y reemplace carteles y registros donde aún figura la antigua denominación.

03 de octubre de 2026 a las 10:10 a. m.

03 de octubre de 2026 a las 10:10 a. m.

En Ramallo, el Concejo Deliberante aprobó una minuta de comunicación para solicitar al Departamento Ejecutivo que haga efectivo el cambio de denominación de una calle de Villa Ramallo, dispuesto por ordenanza hace tres décadas. El pedido incluye actualizar cartelería, registros municipales y comunicaciones con organismos y empresas de servicios.

El Concejo de Ramallo pidió actualizar el nombre de la calle La iniciativa fue impulsada por el concejal Juan Manuel Desposito, del bloque Hechos, y apunta a que la arteria que todavía aparece identificada en distintos sectores como “M. de Clark” o “María de Clark” pase a denominarse oficialmente “Dolores Peralta de Clark”, tal como estableció la Ordenanza N° 1357/96, sancionada en 1996.

Según los fundamentos de la minuta aprobada, la modificación dispuesta en aquel momento no habría sido implementada de manera completa. Por ese motivo, todavía pueden encontrarse carteles, registros y distintas referencias oficiales que mantienen la denominación anterior.

El pedido busca poner en vigencia efectiva una decisión que fue adoptada hace 30 años y unificar la identificación de la calle en todos los ámbitos correspondientes.

Quién fue Dolores Peralta de Clark y por qué lleva su nombre La modificación de la denominación estuvo relacionada con la necesidad de corregir un dato histórico. De acuerdo con la documentación incorporada a la iniciativa, investigaciones y antecedentes aportados por familiares de Juan Clark determinaron que dentro de esa familia no existió una persona llamada María.

A partir de esa información, la ordenanza sancionada en 1996 estableció que el nombre correcto de la calle debía ser Dolores Peralta de Clark, en reconocimiento a su importancia en los primeros años de Villa Ramallo.

Los antecedentes históricos señalan que el 20 de marzo de 1892, Dolores Peralta de Clark inició el proceso de urbanización de la localidad a través del primer loteo. La operación permitió la venta en remate público de 33 lotes, en un momento clave para el crecimiento y la organización urbana de Villa Ramallo.

Su participación también quedó vinculada con otros espacios de relevancia para la comunidad. Según los antecedentes mencionados en la propuesta, vendió a la Provincia de Buenos Aires, a un precio inferior, el lote donde posteriormente se construyó la Escuela N° 6 y donó la manzana destinada a la construcción de la Plaza Manuel Belgrano.

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Qué cambios deberán realizarse en Villa Ramallo La minuta de comunicación solicita que se reemplace la totalidad de los carteles indicadores de la calle por otros que consignen correctamente el nombre “Dolores Peralta de Clark”.

Además, el pedido contempla la actualización de la denominación en los registros catastrales, de nomenclatura urbana y de tasas municipales, de manera que la identificación de la arteria sea coincidente en las diferentes dependencias del municipio.

El Concejo también plantea que el cambio sea comunicado formalmente al Correo Argentino, ARBA, empresas prestatarias de servicios públicos y otros organismos que correspondan.

La intención es evitar que continúen coexistiendo distintas denominaciones para una misma calle y facilitar la identificación de los domicilios.

Para los vecinos frentistas, la actualización también tiene implicancias prácticas. Contar con una denominación unificada puede facilitar la recepción de correspondencia, la identificación de domicilios, la prestación de servicios y la realización de trámites ante organismos públicos.