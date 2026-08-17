Ramallo: Fentanilo contaminado una falla de segundos quedó en el centro de la investigación

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La desconexión de una manguera durante la elaboración de fentanilo es una de las hipótesis que analiza la Justicia por una tragedia que dejó 90 muertos.

17 de agosto de 2026 a las 11:44 a. m.

17 de agosto de 2026 a las 11:44 a. m.

Una presunta desconexión de apenas cinco segundos en una manguera de tres milímetros de la planta del laboratorio de Ramallo quedó en el centro de la investigación judicial por la tragedia del fentanilo, que provocó 90 muertes y afectó la salud de al menos otras 44 personas en distintos puntos del país.

La falla en Ramallo que habría contaminado el fentanilo La hipótesis que analizan el Juzgado Federal N° 3 de La Plata y la fiscalía sostiene que una manguera de acero quirúrgico se habría desconectado en el tramo final de la línea de producción.

Ese sector resulta clave dentro del proceso, ya que allí el fentanilo en polvo se mezcla con agua esterilizada antes de ser fraccionado en ampollas de vidrio destinadas a hospitales y centros de salud.

Según los peritajes incorporados al expediente, el contacto de la manguera con el aire del ambiente habría interrumpido las condiciones de esterilidad exigidas para la elaboración de medicamentos inyectables.

La investigación apunta a determinar por qué, en lugar de detener la producción, limpiar el sector y descartar el material que pudiera haber quedado contaminado, la pieza habría sido reconectada y el proceso continuado.

De acuerdo con esta línea investigativa, posteriormente se habrían completado al menos tres lotes que fueron comercializados y distribuidos a establecimientos sanitarios de diferentes lugares del país.

Mensajes internos y advertencias sobre la contaminación La causa también incorporó mensajes extraídos de teléfonos celulares de trabajadores de la planta. En esas conversaciones, personal vinculado al control de calidad habría hecho referencia a las irregularidades detectadas durante la elaboración.

Uno de los intercambios mencionados en el expediente alude directamente a la desconexión de la manguera y al producto elaborado posteriormente. La fiscalía analiza esas comunicaciones para establecer qué conocimiento tenían los trabajadores sobre una eventual contaminación y cuándo fueron informados los responsables de la empresa.

La investigación busca determinar además si existieron advertencias internas que no fueron atendidas y si se adoptaron medidas destinadas a evitar que los lotes potencialmente afectados llegaran al sistema sanitario.

La situación adquirió dimensión nacional cuando comenzaron a registrarse fallecimientos de pacientes en distintos centros de salud. Entre ellos se encontraba el Hospital Italiano de La Plata, uno de los establecimientos alcanzados por la investigación.

Posteriormente, la empresa habría intentado aplicar un proceso de “re-esterilización” mediante calor sobre ampollas que ya habían sido elaboradas. Especialistas convocados por la Justicia señalaron que ese procedimiento no habría permitido revertir una eventual contaminación bacteriana y podría haber afectado la eficacia del medicamento.

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La causa por fentanilo avanza sobre la cadena de responsabilidades El expediente, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, tiene como uno de sus objetivos establecer la responsabilidad de quienes participaron de las distintas etapas de producción, control y distribución de los medicamentos involucrados.

En ese marco, permanecen bajo investigación directivos del laboratorio y también exfuncionarias vinculadas a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y al Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), por presuntas irregularidades u omisiones en las tareas de fiscalización.

Entre los principales puntos que analiza la Justicia se encuentran:

La secuencia técnica que habría comenzado con la desconexión de la manguera.

La continuidad de la producción luego del incidente.

Los controles realizados sobre los lotes posteriormente distribuidos.

La actuación de los organismos estatales encargados de fiscalizar los medicamentos.

La posible eliminación o alteración de documentación relacionada con la fabricación.

La fiscalía también investiga una posible maniobra posterior destinada a eliminar evidencias y registros de fabricación que pudieran resultar relevantes para reconstruir lo ocurrido.