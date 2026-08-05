> Ramallo: Fentanilo contaminado, detuvieron a dos ex funcionarias de ANMAT e INAME por la investigación

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La Justicia investiga presuntas omisiones en los controles sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, vinculados al fentanilo contaminado.

La causa por el fentanilo contaminado, vinculada a al menos 90 fallecimientos en el país, sumó un nuevo avance judicial con la detención de dos ex funcionarias nacionales. La investigación busca determinar si existieron omisiones o irregularidades en los controles sobre los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, involucrados en la elaboración del medicamento.

La Justicia ordenó las detenciones de ex autoridades de ANMAT e INAME Por orden del juez federal Ernesto Kreplak y a pedido de la fiscal María Laura Roteta, fueron detenidas Nélida Agustina Bisio, ex administradora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Carmen Mantecón Fumado, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

La medida fue dada a conocer por Infobae y se enmarca en la investigación sobre el fentanilo contaminado elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, empresas que ya cuentan con varios de sus directivos procesados en la causa.

Los investigadores intentan determinar si ambas ex funcionarias conocían las irregularidades detectadas durante las inspecciones oficiales y, pese a ello, no impulsaron acciones que impidieran la continuidad de la producción.

La investigación apunta a controles sobre Laboratorios Ramallo Uno de los puntos centrales del expediente es una reunión realizada el 14 de enero de 2025 en la sede de la ANMAT. De ese encuentro participaron las entonces autoridades del organismo junto a directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, entre ellos Ariel García Furfaro.

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La fiscalía busca establecer qué decisiones se adoptaron durante esa reunión y si las actuaciones administrativas posteriores estuvieron condicionadas por ese encuentro.

La causa también revela que una inspección realizada en noviembre de 2024 había detectado importantes deficiencias en una línea de producción de Laboratorios Ramallo, ubicada en el partido bonaerense de Ramallo. Sin embargo, las restricciones formales se aplicaron varios meses después, cuando ya se habían registrado los primeros casos fatales asociados al medicamento.

La causa por el fentanilo contaminado podría sumar nuevos imputados Hasta el momento, el expediente judicial tiene 13 personas procesadas, todas relacionadas con HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Con la incorporación de las ex funcionarias detenidas, la investigación amplía ahora su foco hacia quienes tenían la responsabilidad de controlar el funcionamiento de los laboratorios desde el Estado.