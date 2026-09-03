Ramallo declaró la emergencia hídrica ante el pronóstico de lluvias y posibles crecidas

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El Municipio tomó medidas preventivas ante los pronósticos vinculados al fenómeno de El Niño. El Concejo Deliberante deberá ratificar la decisión.

El Municipio de Ramallo declaró por decreto la emergencia hídrica ante los pronósticos que anticipan un período de lluvias y posibles crecidas en el distrito. La medida busca reforzar las tareas preventivas en las cinco localidades y contempla trabajos sobre desagües y canales, además de la preparación de sectores ante eventuales inundaciones.

Emergencia hídrica en Ramallo por el pronóstico de lluvias La decisión fue adoptada por el Ejecutivo municipal a partir de los pronósticos que advierten sobre un escenario de mayores precipitaciones y posibles crecidas asociado al fenómeno de El Niño.

“Declaramos por decreto la emergencia hídrica. Esa emergencia hídrica va a estar subiendo para que sea refrendada por el Concejo Deliberante”, explicó Leandro Torri.

La medida permitirá profundizar las acciones de prevención y disponer de recursos y maquinaria para intervenir en distintos puntos del partido ante eventuales complicaciones generadas por las lluvias.

Trabajos en desagües y canales de las cinco localidades En este contexto, el Municipio avanza con tareas de limpieza y rectificación de niveles en los principales desagües. Los trabajos forman parte de un esquema que se viene desarrollando de manera periódica y que alcanza a las distintas localidades de Ramallo.

“Tenemos un plan de obra, con intervenciones en todas las localidades. No son obras nuevas, sino una tarea que se viene haciendo siempre, que es la limpieza y la rectificación de niveles de los desagües principales”, señaló Torri.

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Algunos de los canales atraviesan sectores rurales, por lo que las tareas requieren el traslado de maquinaria para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y reducir el impacto de las precipitaciones.

Preparan terraplenes ante posibles crecidas Además de las tareas sobre los desagües, las autoridades municipales comenzaron a disponer tierra en sectores estratégicos para contar con material disponible en caso de que sea necesario reforzar las defensas.

“Los pronósticos nos están diciendo que va a haber crecida, por eso estamos haciendo una disposición de tierra por si tenemos que conformar el terraplén como ya lo hicimos allá en 2016”, sostuvo el funcionario.