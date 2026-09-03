Laboratorios Ramallo, otra vez la salud bajo la lupa por la causa del fentanilo contaminado

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La Justicia procesó a dos exfuncionarias de la ANMAT y cuestionó decisiones y omisiones vinculadas al control de la planta.

03 de septiembre de 2026 a las 10:34 a. m.

03 de septiembre de 2026 a las 10:34 a. m.

Laboratorios Ramallo volvió a quedar en el centro de la investigación por el fentanilo contaminado que, según la causa judicial, provocó al menos 90 muertes. El juez federal Ernesto Kreplak procesó a dos exfuncionarias de la ANMAT y cuestionó el accionar del organismo frente a las irregularidades detectadas en la planta.

La ANMAT había detectado irregularidades en Laboratorios Ramallo El juez federal de La Plata procesó a Nélida Agustina Bisio, exadministradora nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

Ambas fueron consideradas presuntas partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales. La resolución judicial, de casi 300 páginas, reconstruye las actuaciones de los organismos de control antes de que la planta comenzara a elaborar el fentanilo posteriormente distribuido por HLB Pharma.

De acuerdo con la investigación, la ANMAT había inspeccionado las instalaciones hacia fines de 2024 y detectado distintas deficiencias. Para el magistrado, esas observaciones debieron derivar en mayores restricciones para el funcionamiento de la planta.

Sin embargo, Laboratorios Ramallo continuó con su actividad y posteriormente comenzó la elaboración del medicamento. Kreplak sostuvo que las decisiones y omisiones atribuidas a las exfuncionarias significaron un aporte concreto y necesario para que se produjeran los hechos investigados.

Una reunión entre la empresa y funcionarios quedó bajo análisis Otro de los puntos incorporados al expediente es una reunión realizada el 14 de enero de 2025 entre representantes de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y autoridades de la ANMAT.

Según la resolución judicial, ese encuentro no habría quedado registrado oficialmente y las funcionarias tampoco lo habrían informado inicialmente. La Justicia puso especial atención en las circunstancias que rodearon esa reunión y en las decisiones posteriores adoptadas por el organismo sanitario.

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El magistrado también cuestionó que no se hubiera firmado una carta de advertencia dirigida a HLB Pharma. El documento establecía una prohibición expresa para que la empresa comercializara determinados medicamentos.

Para Kreplak, estas situaciones reflejaron un “insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario” por parte de las autoridades responsables de controlar la fabricación y comercialización de medicamentos.

La causa por el fentanilo contaminado continúa avanzando La investigación judicial intenta establecer cómo el fentanilo contaminado pudo ser elaborado, distribuido y administrado a pacientes antes de que las autoridades sanitarias ordenaran su retiro.

En el expediente, el lote 31.202 aparece vinculado con al menos 90 muertes y con lesiones de distinta gravedad sufridas por decenas de personas. La pesquisa también busca determinar las responsabilidades de quienes participaron en las distintas etapas de producción, control y distribución del medicamento.

Bisio y Mantecón Fumadó quedaron procesadas sin prisión preventiva. Además, la Justicia dispuso un embargo de hasta $500.000 millones sobre sus bienes, les prohibió salir del país y estableció la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.