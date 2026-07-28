Ramallo: Conflicto por la titularidad de los terrenos frena el avance de la rotonda en Ruta 51 y avenida Dusso

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Un reclamo de copropiedad sobre los terrenos obligó al Concejo Deliberante de Ramallo a postergar el convenio para ejecutar la esperada obra vial.

La construcción de la rotonda proyectada en la intersección de la Ruta Provincial 51 y la avenida Dusso, una de las obras de infraestructura más relevantes para mejorar la conexión entre Ramallo y Villa Ramallo, quedó momentáneamente paralizada. Un conflicto por la titularidad de los terrenos involucrados modificó el escenario y obligó a postergar el tratamiento del convenio.

Reclamo por la copropiedad de los terrenos La ordenanza que debía ser tratada en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante fue retirada del orden del día luego de que ingresara una presentación formal de la empresa RABA Ingeniería. La firma manifestó ser copropietaria de los inmuebles afectados junto con Venta Mat S.A. y expresó su oposición al convenio impulsado por el Departamento Ejecutivo.

Frente a esta situación, el expediente regresó a comisión para que el área legal del Municipio analice la documentación presentada y determine el alcance jurídico del planteo antes de que el proyecto vuelva a ser debatido por los concejales.

Qué contempla el convenio para la obra vial El acuerdo establece la cesión de un tramo de la avenida Mitre que atraviesa los terrenos en cuestión. Como contraprestación, Venta Mat S.A. se comprometía a ejecutar la construcción de una rotonda en el cruce de la Ruta Provincial 51 y la avenida Dusso.

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Además, el convenio incluía la pavimentación de aproximadamente 750 metros sobre esa arteria, una intervención considerada estratégica para mejorar la circulación vehicular y optimizar uno de los principales accesos entre Ramallo y Villa Ramallo.

El conflicto político y el futuro del proyecto La controversia sobre la situación dominial también generó cambios en el posicionamiento de los distintos bloques del Concejo Deliberante. Algunos espacios decidieron revisar su postura hasta contar con un dictamen legal, mientras que otros sostuvieron que resultaba prudente postergar el tratamiento para evitar avanzar sobre un convenio cuya validez podría verse comprometida.