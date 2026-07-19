Presentarán el libro que reconstruye la vida de Hebe de Bonafini desde su propia voz

Cultura

El escritor y periodista Demetrio Iramain llegará a Pergamino el próximo viernes 24 para presentar Hebe y la Fábrica de Sombreros, una obra basada en extensas conversaciones con la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo.

El próximo viernes 24, a las 18:00, el Espacio para la Memoria de Pergamino será escenario de la presentación del libro Hebe y la Fábrica de Sombreros, del escritor y periodista Demetrio Iramain. La actividad, abierta a toda la comunidad, permitirá conocer una obra que reconstruye la trayectoria de Hebe María Pastor de Bonafini a partir de su propio testimonio, ofreciendo un recorrido íntimo por la vida de una de las figuras más emblemáticas de la lucha por los derechos humanos en la Argentina.

El libro es fruto de numerosos encuentros y grabaciones realizadas por Iramain con Hebe de Bonafini. A través de relatos en primera persona, la obra repasa su historia desde los años en que era simplemente "Kika", dedicada a su familia y a las tareas del hogar, hasta su transformación en una de las principales referentes de Madres de Plaza de Mayo, organización que se convirtió en un símbolo de la búsqueda de memoria, verdad y justicia tras la última dictadura cívico-militar.

Entre recuerdos, anécdotas y reflexiones, la protagonista evoca su infancia, su matrimonio, la vida cotidiana antes del terrorismo de Estado y el proceso que la llevó a asumir un compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos. El volumen, que ya transita su segunda edición, fue declarado de Interés Municipal en seis ciudades de la provincia de Buenos Aires.

Sobre Demetrio Iramain Demetrio Iramain nació en la ciudad de Buenos Aires, estudió Sociología y desarrolló una extensa trayectoria como escritor, periodista y militante sindical. Es autor de los libros Poemas de mi yo concurrido y Tanta flaca infinitud, entre otras publicaciones.

Además, fue editor del periódico de Madres de Plaza de Mayo, columnista del diario Tiempo Argentino, dirigió la revista ¡Ni un paso atrás! y compartió con Hebe de Bonafini la conducción de un programa radial en AM 530, la emisora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.