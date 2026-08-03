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Prendió fuego el mobiliario de la casa de su ex pareja

Sospechan de un fuego intencional y la principal sospechosa es la ex pareja del morador a quien vieron salir cuando comenzó el siniestro.

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03 de agosto de 2026 a las 08:37 p. m.
Prendió fuego el mobiliario de la casa de su ex pareja
El fuego podría haber sido generado en forma intencional por la mujer que vieron escapar de la morada.

Un hecho de violencia e incendio se registró en una propiedad de calle Padre Galli al 2600. El hermano de la propietaria denunció que vio salir a la ex pareja de su hermana del interior de la casa tras haber iniciado un fuego intencional en las sillas de la vivienda. Afortunadamente, el foco ígneo logró ser sofocado a tiempo por el denunciante antes de que se propagara. Peritos de Bomberos y Policía Científica trabajaron en la escena bajo directivas de la UFI N° 08.

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