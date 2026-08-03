Prendió fuego el mobiliario de la casa de su ex pareja

Un hecho de violencia e incendio se registró en una propiedad de calle Padre Galli al 2600. El hermano de la propietaria denunció que vio salir a la ex pareja de su hermana del interior de la casa tras haber iniciado un fuego intencional en las sillas de la vivienda. Afortunadamente, el foco ígneo logró ser sofocado a tiempo por el denunciante antes de que se propagara. Peritos de Bomberos y Policía Científica trabajaron en la escena bajo directivas de la UFI N° 08.