Plantel y Creditech quedaron a cargo la ruta Nº 188: el peaje inicial superaría los $1.200

Pergamino

De acuerdo con la información a la que accedió LA OPINIÓN, la propuesta presentada por ambas empresas fue considerada la más competitiva para los tramos denominados Portuario Sur y Mediterráneo, con un esquema tarifario aproximadamente un 25 por ciento inferior al ofertado por otras firmas.

La licitación para la concesión de la ruta Nº 188 dio un paso decisivo y todo indica que el corredor vial que atraviesa el Partido de Pergamino quedará bajo la operación del consorcio integrado por Plantel S.A. y Creditech S.A., luego de que ambas compañías presentaran la oferta económica más conveniente en el marco de la Fase B de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC), impulsada por el Gobierno nacional.

De acuerdo con la información a la que accedió LA OPINIÓN, la propuesta presentada por ambas empresas fue considerada la más competitiva para los tramos denominados Portuario Sur y Mediterráneo, con un esquema tarifario aproximadamente un 25 por ciento inferior al ofertado por su competidor más cercano. Esa diferencia fue determinante para posicionar al consorcio como el mejor ubicado en el proceso licitatorio y abre el camino hacia la adjudicación definitiva de ambos corredores.

Para Pergamino, la definición reviste una importancia estratégica teniendo en cuenta que la ruta Nº 188 constituye uno de los principales ejes de comunicación del norte bonaerense, conectando la ciudad con Junín, Rojas, General Villegas y las provincias de La Pampa, San Luis y Mendoza. Además de concentrar un importante flujo de vehículos particulares, el corredor es utilizado diariamente por el transporte de cargas vinculado al sector agroindustrial, una de las principales actividades económicas de la región.

La futura concesión implicará un cambio profundo en la administración del corredor, ya que la empresa adjudicataria tendrá a su cargo el mantenimiento integral de la calzada, la conservación de banquinas, la señalización horizontal y vertical, la iluminación en sectores específicos, el corte de pastizales, la atención de emergencias y la ejecución de obras de rehabilitación que permitan mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

A tener en cuenta Uno de los aspectos que más expectativa genera entre los usuarios es el regreso del sistema de peajes. Según pudo saber este medio, la tarifa inicial para los vehículos livianos sería superior a los 1.200 pesos por pasada, aunque el valor definitivo será establecido por el Gobierno nacional al momento de la adjudicación y la puesta en funcionamiento del nuevo contrato.

En el caso de la ruta Nº 188, el esquema prevé la reinstalación de una estación de peaje en inmediaciones de la localidad de Peña, entre San Nicolás y Junín, recuperando un punto de cobro que había dejado de funcionar años atrás. A ello se sumará el peaje ya existente sobre el mismo corredor, por lo que quienes recorran mayores distancias deberán afrontar más de un pago durante el trayecto.

Las nuevas concesiones forman parte del proceso mediante el cual el Estado nacional busca transferir al sector privado la operación y conservación de miles de kilómetros de rutas nacionales, bajo contratos que establecen estándares mínimos de mantenimiento, niveles de servicio y plazos de ejecución de obras.

Consorcio en marcha Fuentes vinculadas al proceso señalaron que Plantel S.A. y Creditech S.A. acreditaron satisfactoriamente todos los requisitos técnicos, económicos y financieros exigidos por los pliegos licitatorios. Las empresas demostraron contar con la capacidad patrimonial, el capital de trabajo, la solvencia financiera, la estructura operativa y la experiencia necesaria para asumir en forma simultánea la explotación y el mantenimiento de ambos corredores.

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Plantel es una empresa con una extensa trayectoria en el desarrollo de infraestructura vial y obras civiles de gran escala en distintos puntos del país, mientras que Creditech pertenece al Grupo Corven, uno de los conglomerados industriales más importantes de la Argentina, con presencia en los sectores automotriz, financiero, energético y de servicios. La alianza entre ambas firmas permitió conformar una propuesta que combina experiencia técnica, capacidad operativa y respaldo económico.

Desde el consorcio manifestaron su satisfacción por el resultado obtenido durante la evaluación de las ofertas y expresaron su confianza en que el proceso administrativo concluirá con la adjudicación definitiva.

“Recibimos este resultado con entusiasmo y con el compromiso de aportar nuestra experiencia y capacidades para el desarrollo de un proyecto estratégico para la infraestructura vial del país. La complementariedad entre Plantel y Creditech nos permitió presentar una propuesta sólida y competitiva, que combina capacidad técnica, capital de trabajo, gestión operativa y respaldo financiero y patrimonial para brindar un servicio eficiente, seguro y sustentable para el interés público”, señalaron desde las empresas.

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Una definición esperada La definición resulta especialmente relevante para Pergamino, ya que desde hace años distintos sectores productivos, transportistas y usuarios particulares reclaman una mejora integral del estado de la Ruta Nacional 188. El deterioro de la carpeta asfáltica, la falta de mantenimiento en algunos tramos y la necesidad de incrementar las condiciones de seguridad vial fueron motivo de numerosos reclamos de entidades rurales, cámaras empresarias y gobiernos locales.