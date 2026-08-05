Plan de Alivio Fiscal: Información importante para quienes tienen que regularizar deudas

En el marco del Plan de Alivio Fiscal 2026, la Dirección de Hacienda y Rentas prorrogó la vigencia de la etapa 1 del Plan de Regularización de Deudas.

El Plan de Regularización de Deudas 2026 de la Municipalidad de Pergamino ofrece beneficios vigentes que incluyen quitas de hasta el 60% en intereses y multas para deudas municipales.

Descuentos Vigentes

Los beneficios se aplican sobre los recargos moratorios según la antigüedad de la deuda:

. Deudas de 2024 en adelante: Hasta un 60% de descuento.

. Deudas de 2022 en adelante: Hasta un 50% de descuento.

. Deudas anteriores a 2022: Hasta un 30% de descuento.