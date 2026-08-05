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Plan de Alivio Fiscal: Información importante para quienes tienen que regularizar deudas

En el marco del Plan de Alivio Fiscal 2026, la Dirección de Hacienda y Rentas prorrogó la vigencia de la etapa 1 del Plan de Regularización de Deudas.El Plan de Regularización de Deudas 2026 de la Municipalidad de Pergamino ofrece beneficios vigentes que incluyen quitas de hasta el 60% en...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·05 de agosto de 2026 a las 10:55 a. m.
Plan de Alivio Fiscal: Información importante para quienes tienen que regularizar deudas

En el marco del Plan de Alivio Fiscal 2026, la Dirección de Hacienda y Rentas prorrogó la vigencia de la etapa 1 del Plan de Regularización de Deudas.
El Plan de Regularización de Deudas 2026 de la Municipalidad de Pergamino ofrece beneficios vigentes que incluyen quitas de hasta el 60% en intereses y multas para deudas municipales.
Descuentos Vigentes
Los beneficios se aplican sobre los recargos moratorios según la antigüedad de la deuda:
. Deudas de 2024 en adelante: Hasta un 60% de descuento.
. Deudas de 2022 en adelante: Hasta un 50% de descuento.
. Deudas anteriores a 2022: Hasta un 30% de descuento.

Dónde realizar el trámite
Para gestionar tu plan de pagos debes acercarte presencialmente, dependiendo del tipo de deuda:
. Tasas Municipales: Secretaría de Hacienda y Finanzas en Dorrego 654 (Lunes a viernes de 07:30 a 13:00 horas).
. Deudas en Gestión Judicial: Asesoría Letrada Municipal en Florida 629.
. Derechos de Cementerio: En la administración del propio cementerio.

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