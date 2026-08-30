Piden la prisión preventiva para Ramiro Otermín, el detenido por el homicidio de Juan Benítez ocurrido en Paraje Pujol

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El próximo martes se desarrollará una audiencia clave en Tribunales para que el juez César Solazzi decida sobre la detención del principal acusado en el crimen ocurrido en la zona rural por una discusión vecinal por animales sueltos.

La tranquilidad de Paraje Pujol se vio quebrada el pasado miércoles 29 de julio, cuando una disputa vecinal por animales escaló a balacera mortal. El trágico episodio, que dejó como saldo la muerte de Juan Ignacio Benítez (29 años) y graves heridas en su padre y su tío, entrará en una fase clave del proceso. El fiscal Francisco Furnari, titular de la Fiscalía 8, solicitó formalmente la prisión preventiva para el único imputado, Ramiro Otermín, de 51 años de edad. Este requerimiento se encuentra en manos del juez César Solazzi, del Juzgado de Garantías N° 1, quien resolverá la situación procesal del acusado a partir de una audiencia el próximo martes.

El dictamen de la Fiscalía detalla los hechos ocurridos en la mañana de aquella jornada fatal, cerca de las diez y media. Según la reconstrucción judicial, Juan Ignacio Benítez reparaba el alambrado perimetral en el patio de su finca junto a su padre, Eduardo Benítez, y su tío, Gustavo Benítez.

En esas circunstancias, Ramiro Otermín ingresó al predio, de la morada de los Benítez, sin autorización para retirar ovejas y cabras de su propiedad. Esto generó un reclamo verbal por parte de Eduardo, iniciándose una discusión que culminó en una pelea física a golpes de puño. Al verse superado, Otermín se retiró advirtiendo que regresaría armado para solucionar la disputa por la fuerza.

Un desenlace fatal en pocos segundos La tragedia se consumó en poco tiempo. El imputado se dirigió a su domicilio, donde se armó con un arsenal desproporcionado. Entre media hora y una hora después, Otermín regresó al predio portando una carabina calibre 22 marca Rubi Extra en una mano, un revólver calibre 32 largo Smith y Wesson en la cintura y un cuchillo en su cinturón. Al advertir la proximidad del vecino armado, Eduardo Benítez le gritó que no le daba la nafta para venir a pelear sin armas. Sin mediar más palabras, el agresor abrió fuego de manera directa contra la humanidad del padre de familia, efectuando al menos cinco disparos.

Eduardo Benítez recibió impactos de bala que le provocaron una fractura expuesta en el radio de su brazo izquierdo y heridas en su muslo y rodilla izquierdos, dejándolo tendido en el suelo con proyectiles alojados. Al ver que su padre era atacado, Juan Ignacio y su tío Gustavo se abalanzaron para desarmar al agresor. En el forcejeo, el atacante extrajo el revólver de su cintura y continuó disparando. Uno de esos proyectiles impactó en el tórax de Juan Ignacio Benítez. El disparo ingresó en el epigastrio, perforando el lóbulo derecho del hígado y seccionando grandes vasos abdominales, lo que desencadenó un shock hipovolémico que le causó la muerte casi instantánea. Gustavo Ariel Benítez también resultó herido en su hemitórax derecho.

Una de las evidencias más destacadas de la acusación es el registro fílmico realizado con su celular por Lorena Maldonado, viuda de la víctima y madre de tres hijos pequeños. La mujer, quien presenció la secuencia desde escasos metros, logró grabar el avance de Otermín por el camino rural sosteniendo la carabina. En la grabación se escucha la detonación del primer disparo y luego se visualiza la confrontación física donde la mujer grita desesperadamente a su esposo que tenga cuidado porque el agresor tiene un arma. Este video fue enviado por la testigo a la policía rural, constituyendo una prueba digital directa de un valor judicial incalculable.

A la prueba audiovisual se suman los informes científicos aportados por la Policía Científica. El examen de autopsia, realizado por los médicos Paula Marzano y Ariel Lourenco, ratificó la gravedad de las heridas de Juan Ignacio y determinó que la trayectoria de la bala mortal fue de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Además, la pericia balística confeccionada por el teniente Carlos Alberto Viagrán confirmó de manera científica que el proyectil extraído del cuerpo de la víctima durante la necropsia fue disparado específicamente por la carabina Rubi Extra con número de serie setenta mil ciento cuarenta y ocho que portaba el acusado.

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Impacto social El impacto social en el Paraje Pujol ha sido profundo. Los testimonios describen a Ramiro Otermín como un vecino conflictivo que pretendía actuar como el dueño de la zona.La portera de la Escuela Primaria 35 del paraje, relató que la viuda se refugió en el establecimiento educativo con sus hijos pequeños minutos después del ataque, presa del pánico. Otra vecina aportó un testimonio desgarrador al describir el estado de los hijos del matrimonio, de seis y cuatro años, quienes presenciaron la muerte de su padre. Los pequeños repetían llorando en la escuela que Otermín le había sacado el corazón a su papá, una frase que grafica la magnitud del daño emocional.

La Fiscalía mantendrá una postura firme el próximo martes ante el magistrado César Solazzi. El representante del Ministerio Público solicitará formalmente la prisión preventiva y que el imputado continúe alojado en una unidad carcelaria hasta la realización del juicio oral. El fiscal sostiene que el dolo homicida está plenamente acreditado por la cantidad de armas empleadas, el número de disparos a zonas vitales y la inexistencia de proporcionalidad, dado que los Benítez estaban desarmados y solo se defendieron. Asimismo, Furnari alegará riesgos procesales concretos: el peligro de fuga latente debido a la alta expectativa de pena por los delitos imputados y el peligro de entorpecimiento por la intimidación a los testigos.

Por su parte, la Defensa de Ramiro Otermín buscará su libertad alegando la presunción de inocencia. Los defensores sostienen que el imputado actuó en legítima defensa o agresión mutua, señalando las heridas cortantes que presentaba en rostro y manos. Asimismo, la defensa presentará un informe acústico sobre el video para demostrar que existieron frases provocadoras como no te da la nafta o te voy a volar la cabeza de parte de las víctimas. La resolución quedará en manos de César Solazzi, quien este martes resolverá su futuro.

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Un video y dos interpretaciones El video registrado por la pareja de la víctima resulta de interés para la Fiscalía y para la Defensa. El fiscal Furnari sostiene que la pieza fílmica es elocuente sobre la irrupción de Otermín en la propiedad de los Benítez empuñando un arma larga con la que abrió fuego contra Eduardo y Gustavo y el momento de la lucha cuerpo a cuerpo en la que dispara a quemarropa contra el joven Juan, quien terminó fallecido.