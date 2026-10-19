Pergamino refuerza los controles de tránsito en avenidas y calles de la ciudad

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Pergamino

Los operativos buscan garantizar el cumplimiento de las normas viales, promover una conducción segura y prevenir situaciones de riesgo para conductores, motociclistas y peatones.

Durante los últimos días se vienen desarrollando distintos operativos de control vehicular en avenidas y calles de Pergamino, en el marco de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de tránsito.

Los procedimientos tienen como objetivo verificar que los conductores circulen respetando las disposiciones establecidas, al tiempo que se busca generar mayor conciencia sobre la importancia de adoptar conductas responsables al volante. La iniciativa apunta, además, a prevenir infracciones que puedan poner en riesgo la integridad de quienes transitan por la vía pública.

Los controles forman parte de las tareas de fiscalización que se llevan adelante en distintos sectores de la ciudad, con especial atención en la circulación vehicular y en las condiciones necesarias para garantizar un tránsito más ordenado y seguro.

En este contexto, el cumplimiento de las normas resulta fundamental para reducir los factores de riesgo y evitar siniestros viales. Respetar las velocidades permitidas, utilizar los elementos de seguridad obligatorios, mantener la documentación correspondiente y conducir con responsabilidad son algunas de las pautas esenciales para mejorar la convivencia en las calles.

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La seguridad vial constituye una responsabilidad compartida entre las autoridades encargadas de controlar y los propios usuarios de la vía pública. Por eso, los operativos no solamente tienen una finalidad preventiva y de fiscalización, sino que también buscan reforzar la importancia de respetar las reglas de circulación y contribuir a una movilidad más segura para todos los pergaminenses.