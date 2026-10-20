Pergamino participó del Campeonato Nacional de BMX Freestyle

Municipalidad de Pergamino

La Escuela Deportiva de Pergamino estuvo presente en el Campeonato Nacional de BMX Freestyle, que se desarrolló el pasado fin de semana en la ciudad santafesina de San Lorenzo, con seis representantes. La competencia tuvo lugar en el renovado Aves Park, ubicado en el Polideportivo Municipal, donde más de 500...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 20 de octubre de 2026 a las 08:46 a. m.

La Escuela Deportiva de Pergamino estuvo presente en el Campeonato Nacional de BMX Freestyle, que se desarrolló el pasado fin de semana en la ciudad santafesina de San Lorenzo, con seis representantes.

La competencia tuvo lugar en el renovado Aves Park, ubicado en el Polideportivo Municipal, donde más de 500 personas disfrutaron de dos jornadas a puro BMX, con saltos, piruetas y exhibiciones que combinaron técnica y adrenalina. El evento también contó con DJ en vivo, locución profesional y stands.

Los participantes compitieron en las categorías Escuelitas, destinada a quienes se inician en las rampas; Iniciantes, Expertos, Masters y Profesionales. Además, esta edición incorporó el AVESPARK BEST TRICK, un segmento especial en el que riders profesionales y expertos realizaron trucos de gran complejidad, creatividad y riesgo.