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Pergamino fue sede de un torneo nacional de tenis de mesa adaptado

Más de 45 deportistas de distintos puntos del país, entre ellos integrantes de la selección argentina y participantes de los últimos Juegos Paralímpicos, compitieron el pasado fin de semana en Pergamino, en una cita que reunió a figuras históricas de la disciplina y jóvenes promesas. El 4° Torneo del Circuito...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·21 de octubre de 2026 a las 10:42 a. m.
Pergamino fue sede de un torneo nacional de tenis de mesa adaptado

Más de 45 deportistas de distintos puntos del país, entre ellos integrantes de la selección argentina y participantes de los últimos Juegos Paralímpicos, compitieron el pasado fin de semana en Pergamino, en una cita que reunió a figuras históricas de la disciplina y jóvenes promesas.

El 4° Torneo del Circuito Nacional de Tenis de Mesa Adaptado “Ciudad de Pergamino”, declarado de Interés Municipal, llegó por primera vez a la ciudad gracias a las gestiones de Banco Provincia TDM. La competencia formó parte del calendario 2026 de la Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado (Fatema) y contó con un importante acompañamiento del público.

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El certamen reunió a representantes de Córdoba, Capital Federal, Rosario, General Madariaga, Mendoza, La Pampa y otras localidades, que le dieron un gran nivel a la competencia.

Entre los deportistas locales, se destacaron Juan Pablo Castet, quien obtuvo el primer puesto en la Clase 11, categoría A, y Martín De la Costa, que alcanzó el tercer lugar en la segunda categoría, clases 1 a 5.

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