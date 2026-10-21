> Pergamino fue sede de un torneo nacional de tenis de mesa adaptado

Municipalidad de Pergamino

Más de 45 deportistas de distintos puntos del país, entre ellos integrantes de la selección argentina y participantes de los últimos Juegos Paralímpicos, compitieron el pasado fin de semana en Pergamino, en una cita que reunió a figuras históricas de la disciplina y jóvenes promesas. El 4° Torneo del Circuito...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 21 de octubre de 2026 a las 10:42 a. m.

Más de 45 deportistas de distintos puntos del país, entre ellos integrantes de la selección argentina y participantes de los últimos Juegos Paralímpicos, compitieron el pasado fin de semana en Pergamino, en una cita que reunió a figuras históricas de la disciplina y jóvenes promesas.

El 4° Torneo del Circuito Nacional de Tenis de Mesa Adaptado “Ciudad de Pergamino”, declarado de Interés Municipal, llegó por primera vez a la ciudad gracias a las gestiones de Banco Provincia TDM. La competencia formó parte del calendario 2026 de la Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado (Fatema) y contó con un importante acompañamiento del público.

El certamen reunió a representantes de Córdoba, Capital Federal, Rosario, General Madariaga, Mendoza, La Pampa y otras localidades, que le dieron un gran nivel a la competencia.