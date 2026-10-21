Pergamino fue sede de un torneo nacional de tenis de mesa adaptado
Más de 45 deportistas de distintos puntos del país, entre ellos integrantes de la selección argentina y participantes de los últimos Juegos Paralímpicos, compitieron el pasado fin de semana en Pergamino, en una cita que reunió a figuras históricas de la disciplina y jóvenes promesas. El 4° Torneo del Circuito...
Más de 45 deportistas de distintos puntos del país, entre ellos integrantes de la selección argentina y participantes de los últimos Juegos Paralímpicos, compitieron el pasado fin de semana en Pergamino, en una cita que reunió a figuras históricas de la disciplina y jóvenes promesas.
El 4° Torneo del Circuito Nacional de Tenis de Mesa Adaptado “Ciudad de Pergamino”, declarado de Interés Municipal, llegó por primera vez a la ciudad gracias a las gestiones de Banco Provincia TDM. La competencia formó parte del calendario 2026 de la Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado (Fatema) y contó con un importante acompañamiento del público.
Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino
La Noche de las Pizzas: nueve pizzerías de Pergamino se suman a la propuesta
La Escuela Deportiva de Pergamino se destacó en un importante torneo de Taekwon-Do
La Muni en Tu Barrio presenta Edición Rosa en Ameghino
La Biblioteca Menéndez cumplió 126 años construyendo cultura
Más de 1.000 adultos mayores celebraron el Día del Jubilado en el Club Centenario
El certamen reunió a representantes de Córdoba, Capital Federal, Rosario, General Madariaga, Mendoza, La Pampa y otras localidades, que le dieron un gran nivel a la competencia.
Entre los deportistas locales, se destacaron Juan Pablo Castet, quien obtuvo el primer puesto en la Clase 11, categoría A, y Martín De la Costa, que alcanzó el tercer lugar en la segunda categoría, clases 1 a 5.