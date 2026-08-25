> Pergamino fortalece su estrategia de inocuidad alimentaria con participación en congresos nacionales e internacionales

Municipalidad de Pergamino

El equipo de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino participó durante el último fin de semana de dos importantes encuentros de capacitación y actualización profesional vinculados con la salud pública y la inocuidad de los alimentos. La directora médica veterinaria, Sabina Salvarezza, fue invitada a disertar en las XIII Jornadas...

El equipo de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino participó durante el último fin de semana de dos importantes encuentros de capacitación y actualización profesional vinculados con la salud pública y la inocuidad de los alimentos. La directora médica veterinaria, Sabina Salvarezza, fue invitada a disertar en las XIII Jornadas Internacionales de Medicina Veterinaria, realizadas en Mar del Plata, mientras que integrantes del equipo participaron del Congreso INOCUA, en Paraná, Entre Ríos.

La participación en estos espacios permitió compartir experiencias, conocer nuevas herramientas y fortalecer los conocimientos relacionados con la prevención y el cuidado de la salud de la comunidad.

En Mar del Plata, Sabina Salvarezza participó como invitada y disertante de las XIII Jornadas Internacionales de Medicina Veterinaria. En la Sala de Inocuidad, presentó la experiencia de trabajo que se desarrolla desde el área de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino y abordó el rol del médico veterinario en el ámbito de la salud pública.

Durante su exposición, explicó las funciones que desarrolla el área y presentó el Plan Estratégico que se implementa en Pergamino, basado en cinco ejes de gestión destinados a reducir los riesgos de aparición de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA).

También dio a conocer los Programas de Vigilancia que lleva adelante la Dirección, con acciones en escuelas, panaderías, heladerías, carnicerías, clubes y establecimientos de agua de mesa, entre otros, además de los programas relacionados con celiaquía.

“Trabajar en inocuidad alimentaria significa anticiparnos al riesgo, fortalecer la prevención y generar estrategias que permitan proteger la salud de la población. El médico veterinario tiene un rol fundamental en este proceso, porque su formación permite intervenir desde una mirada integral de la salud pública”, señaló Salvarezza.

En paralelo, parte del equipo de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino viajó a Paraná para participar del Congreso INOCUA, donde durante dos jornadas se abordaron distintas temáticas relacionadas con la inocuidad alimentaria.

Entre los contenidos desarrollados se destacaron los materiales plásticos en contacto con alimentos, legislación alimentaria y Enfermedades Transmitidas por Alimentos, además de diferentes herramientas y conocimientos vinculados con las tareas de control, prevención y gestión.

La participación del equipo de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino en estos encuentros forma parte de las acciones de capacitación y actualización profesional que permiten incorporar nuevos conocimientos y fortalecer las estrategias de vigilancia y control de los alimentos que se llevan adelante en la ciudad.