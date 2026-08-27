> Pergamino es sede del XIII Congreso Nacional de Maíz: conocimiento, producción y futuro

Municipalidad de Pergamino

Con la participación de universidades, instituciones, empresas, investigadores y representantes del sector productivo, quedó inaugurado este miércoles el XIII Congreso Nacional de Maíz, que se desarrolla en la sede Pergamino de la UNNOBA bajo el lema “50 años pensando el futuro”.El encuentro es organizado por AIANBA y coorganizado por INTA,...

27 de agosto de 2026 a las 11:04 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 27 de agosto de 2026 a las 11:04 a. m.



Con la participación de universidades, instituciones, empresas, investigadores y representantes del sector productivo, quedó inaugurado este miércoles el XIII Congreso Nacional de Maíz, que se desarrolla en la sede Pergamino de la UNNOBA bajo el lema “50 años pensando el futuro”.

El encuentro es organizado por AIANBA y coorganizado por INTA, AgroActiva y UNNOBA, con el acompañamiento del Municipio de Pergamino. La primera jornada reunió a una importante cantidad de participantes y puso nuevamente a la ciudad en el centro de la discusión sobre el presente y el futuro de uno de los cultivos estratégicos para la producción argentina.

La apertura oficial se realizó al cierre de la jornada académica y científica y contó con la participación de autoridades universitarias, representantes de instituciones vinculadas al sector agropecuario y funcionarios.

Pergamino, una ciudad abierta al conocimiento

Durante el acto, el secretario de Gobierno del Municipio de Pergamino, Karim Dib, destacó el valor que tiene para la ciudad ser sede de un Congreso que reúne a universidades, investigadores, empresas y referentes del sector productivo.

“La invitación es a que sigan pensando en Pergamino, que sepan que las puertas de la ciudad están abiertas para todos aquellos que quieran estudiar, investigar e invertir”, expresó.

Dib puso en valor el trabajo conjunto que permitió concretar el encuentro y que vuelve a mostrar a Pergamino como una ciudad vinculada al conocimiento, la producción y la innovación.

En la misma línea, el rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, destacó que este tipo de encuentros “ponen en valor lo que representan Pergamino y su región” y recordó la trayectoria que existe en la ciudad en materia de investigación y desarrollo agropecuario.

“La educación supone lo que de una generación a otra vamos pasándonos como postas. Y este Congreso es muestra de esto”, señaló.

Tamarit también remarcó que para pensar el maíz de las próximas décadas será necesario seguir formando recursos humanos y sosteniendo la investigación y la educación pública de calidad.

50 años pensando el maíz que viene

El presidente del XIII Congreso Nacional de Maíz, Gustavo Maddonni, destacó el nivel de participación alcanzado y la presencia de más de doce universidades públicas, además de empresas e instituciones.

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“En contextos de crisis es cuando más respuesta hay a este tipo de convocatorias”, sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia de la articulación entre el sector público y privado.

Por su parte, el presidente de AIANBA, Carlos Sosa, planteó los desafíos que tendrá el cultivo durante las próximas décadas.

“No podemos pensar cómo será este cultivo en cincuenta años, pero sí sabemos cómo no va a ser”, afirmó, señalando que el futuro de la producción no podrá pensarse simplemente a partir de un mayor uso de insumos, sino que requerirá conocimiento, innovación y nuevas herramientas, entre ellas los productos biológicos.

El director de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino del INTA, Horacio Acciaresi, también destacó la trayectoria de la institución en las distintas ediciones del Congreso y su aporte al desarrollo de la investigación agropecuaria.

“Nuestra experimental fue pilar y origen que sostuvo y nutrió este Congreso en todas sus ediciones a lo largo de estos 50 años”, afirmó.

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La directora ejecutiva de AgroActiva, Rosana Nardi, valoró además que la organización forme parte de esta edición y destacó el intercambio de conocimiento, el encuentro y la capacitación como ejes compartidos.

Una ciudad que sigue pensando en lo que viene A 50 años de su primera edición, el Congreso Nacional de Maíz vuelve a reunir en Pergamino a quienes trabajan sobre los desafíos de la producción, la investigación y la innovación.

Durante este jueves 27 de agosto continuarán las actividades con disertaciones, talleres y espacios de intercambio vinculados a protección de cultivos, nutrición, productos biológicos e innovación.