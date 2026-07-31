Patrulla Urbana de Pergamino utilizó un arma no letal para reducir a un hombre armado con un cuchillo

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Policiales

Un procedimiento conjunto entre la Patrulla Urbana y la Policía terminó con un hombre reducido tras exhibir un cuchillo durante un control. Fue asistido por el SAME.

La utilización de un arma de disparos no letales por parte de integrantes de la Patrulla Urbana de Pergamino permitió controlar a un hombre que, según el parte policial y la versión oficial del Municipio, extrajo un cuchillo mientras era identificado durante un procedimiento realizado en la madrugada de este jueves en la zona de avenida Juan B. Justo y Balboa. El sujeto fue reducido, asistido por el SAME y trasladado al Hospital San José.

Patrulla Urbana intervino El episodio ocurrió alrededor de las 5:20, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 motivó el desplazamiento de efectivos policiales y agentes de la Patrulla Urbana hasta la intersección de avenida Juan B. Justo y Balboa.

De acuerdo con el parte elaborado por la Policía, al arribar al lugar los uniformados se entrevistaron con dos integrantes de la Patrulla Urbana Municipal, quienes relataron las circunstancias en las que se desarrolló la intervención.

Siempre según la versión oficial, mientras intentaban identificar a un hombre de 32 años, uno de los agentes municipales debió utilizar el arma de disparos no letales provista para este tipo de situaciones, efectuando dos disparos luego de que el individuo extrajera un cuchillo de entre sus pertenencias y lo blandiera frente al personal actuante.

El arma blanca fue secuestrada inmediatamente por los efectivos policiales que participaron del procedimiento.

Procedimiento en Pergamino Una vez controlada la situación, el hombre fue identificado por la Policía. En el intercambio con los efectivos manifestó haber consumido estupefacientes y también aseguró haber sido víctima de un robo, circunstancias que quedaron incorporadas al acta policial.

A raíz del estado de excitación que presentaba, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME. La médica interviniente dispuso su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos San José para su evaluación clínica.

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Desde la guardia del centro de salud informaron posteriormente que el paciente permanecería en observación y que, de no surgir complicaciones médicas, recibiría el alta una vez finalizados los controles correspondientes.

Investigación judicial La causa fue caratulada como "Averiguación de ilícito" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del fiscal Francisco Furnari.

De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, la Fiscalía dispuso que no se adoptaran medidas restrictivas de la libertad respecto del hombre involucrado, mientras continúan las actuaciones para determinar con precisión las circunstancias que originaron el procedimiento.

Arma no letal municipal La intervención volvió a poner en escena el empleo de las armas de disparos no letales con las que cuenta la Patrulla Urbana Municipal para intervenir en situaciones de riesgo, especialmente cuando resulta necesario controlar episodios que puedan comprometer la integridad física de los agentes o de terceros sin recurrir a armamento de fuego convencional.