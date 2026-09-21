Patín carrera: Las Cebras volvieron a destacarse en la Metropolitana
El sábado pasado, representantes de la Escuela Deportiva de Patín Carrera de Pergamino, Las Cebras, participaron en Vicente López de la séptima fecha del torneo organizado por la Asociación Metropolitana de Patín. La competencia se desarrolló en el Campo Municipal Nº 3 y reunió a más de 280 corredoras de...
El sábado pasado, representantes de la Escuela Deportiva de Patín Carrera de Pergamino, Las Cebras, participaron en Vicente López de la séptima fecha del torneo organizado por la Asociación Metropolitana de Patín.
La competencia se desarrolló en el Campo Municipal Nº 3 y reunió a más de 280 corredoras de más de 20 clubes de la Asociación Metropolitana, además de representantes invitados de otras federaciones.
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La delegación pergaminense, encabezada por el instructor Sandro Sosa, volvió a tener una buena participación en las categorías Escuela e Intermedia, tanto en las pruebas de velocidad como en las de fondo.
En esta oportunidad compitieron Bryanna Wendy Rodríguez, en quinta damas escuela; Olivia Abigail Guzmán, Emma Uruzula y Bárbara Ishihara, en sexta damas escuela; Morena Belén Ruiz, en sexta damas intermedia juvenil; Gimena Estefanía Sosa, en séptima damas intermedia juvenil; y Serena Nadine Sosa, en séptima damas intermedia mayores.
La participación en esta nueva fecha forma parte del calendario competitivo de la Escuela Deportiva de Patín Carrera, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Pergamino para el desarrollo de sus actividades.