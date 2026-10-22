Paritarias 2026: el Municipio y los gremios acordaron nuevos aumentos para octubre y noviembre

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Municipalidad de Pergamino

El Municipio de Pergamino y los representantes gremiales alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores municipales, que establece un aumento del 1,9% en octubre y del 1,7% en noviembre. El acuerdo se concretó este martes 20 de octubre en el Palacio Municipal, durante una reunión de la que participaron...

22 de octubre de 2026 a las 10:01 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 22 de octubre de 2026 a las 10:01 a. m.



El Municipio de Pergamino y los representantes gremiales alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores municipales, que establece un aumento del 1,9% en octubre y del 1,7% en noviembre.

El acuerdo se concretó este martes 20 de octubre en el Palacio Municipal, durante una reunión de la que participaron el secretario de Gobierno Karim Dib; el secretario de Hacienda y Finanzas Andrés Dall’Occhio; y representantes del Sindicato de Obreros Municipales (SOEM), UPCN, SOSBA y ATE Pergamino.

La propuesta del Departamento Ejecutivo fue aceptada por los representantes gremiales participantes, con excepción de ATE, que no suscribió el acta.

De esta manera, el esquema salarial para el personal de la Administración Pública Municipal contempla un incremento del 1,9% en octubre, calculado sobre los básicos de septiembre, y otro del 1,7% en noviembre, sobre los básicos de octubre.