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Outdoor, aventura y 4×4: una jornada para descubrir Mariano Benítez

El pasado fin de semana, la empresa pergaminense Driven llevó adelante un encuentro de outdoor, aventura y vehículos 4×4 en el Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez. La propuesta reunió a visitantes provenientes de distintos puntos del país, que compartieron una jornada de camaradería junto...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·07 de septiembre de 2026 a las 09:12 a. m.
Outdoor, aventura y 4×4: una jornada para descubrir Mariano Benítez

El pasado fin de semana, la empresa pergaminense Driven llevó adelante un encuentro de outdoor, aventura y vehículos 4×4 en el Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez.

La propuesta reunió a visitantes provenientes de distintos puntos del país, que compartieron una jornada de camaradería junto a aficionados de las actividades al aire libre, especialistas y profesionales del sector.

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Durante el encuentro, los participantes recorrieron el Museo Batallas de Cepeda y distintos puntos de interés de la localidad, conociendo y descubriendo parte de su patrimonio histórico, cultural y natural.

La iniciativa se desarrolló en el marco de las actividades que Driven promueve para fomentar el contacto con la naturaleza, el turismo y las experiencias de aventura al aire libre.

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Desde la Dirección de Turismo de Pergamino se continúa acompañando e impulsando este tipo de propuestas, que permiten dar a conocer los diferentes pueblos del Partido y poner en valor sus atractivos turísticos.

De esta manera, Mariano Benítez sigue mostrando todo su potencial como destino para disfrutar de la aventura, el turismo rural, la historia y el contacto con la naturaleza.

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