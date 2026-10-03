> Operativos en San Pedro y Río Tala: Investigación por el asalto al juez Villafuerte Ruzo

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La pesquisa por el violento robo al magistrado federal sumó nuevos procedimientos en San Pedro, Río Tala y La Tosquera, en busca de elementos sustraídos y posibles integrantes de la banda.

La investigación por el violento asalto sufrido por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo avanzó este viernes con nuevos operativos policiales en distintos puntos de San Pedro y sus localidades. Las medidas fueron ordenadas en el marco de una causa que busca identificar a todos los responsables y recuperar los objetos robados durante el ataque.

Nuevos operativos en San Pedro y Río Tala Los procedimientos se realizaron durante la jornada del viernes en sectores de la zona céntrica de San Pedro, Río Tala y La Tosquera. Las medidas forman parte de las tareas desplegadas por los investigadores a partir de las distintas pistas obtenidas durante las últimas semanas.

El objetivo principal de los operativos es encontrar elementos vinculados con el asalto y avanzar en la identificación de quienes participaron del hecho. La investigación también procura establecer si hubo otros integrantes de la organización delictiva que todavía no fueron individualizados.

Cómo fue el asalto al juez federal El hecho que originó la investigación ocurrió pasada la medianoche del sábado 12 de septiembre, cuando cinco delincuentes encapuchados y armados ingresaron a la propiedad donde se encontraba el magistrado, ubicada en la estancia Estrella Federal, en El Paraíso, partido de Ramallo.

Villafuerte Ruzo estaba junto a su esposa y, según trascendió, había otorgado franco a su custodia personal por tratarse de una jornada de descanso. Los delincuentes redujeron a la pareja mediante amenazas y sustrajeron alrededor de 5.000 dólares, una escopeta calibre .20 perteneciente a la custodia, alhajas de oro, dinero en pesos y el equipo utilizado para grabar las imágenes de las cámaras de seguridad.

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Tras concretar el robo, los asaltantes escaparon del lugar. Desde entonces, la fiscalía interviniente lleva adelante distintas medidas para reconstruir el recorrido de los delincuentes y establecer la participación de cada uno de los sospechosos.

La causa ya tuvo allanamientos y detenciones Como parte de la investigación, los detectives analizaron registros de cámaras de seguridad y realizaron tareas de rastrillaje que permitieron avanzar sobre distintos domicilios de San Pedro. En procedimientos anteriores se concretaron allanamientos y detenciones vinculadas con la causa.

Uno de los elementos sustraídos también pudo ser recuperado. Se trata de la escopeta calibre .20, que fue encontrada de manera casual en un descampado de la zona luego de que un llamado anónimo alertara sobre su presencia. El arma habría sido descartada por los delincuentes después del asalto.