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Municipalidad de Pergamino

Obras Sanitarias realiza un recambio de una antigua cañería cloacal en el Barrio Desiderio de la Fuente

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Obras Sanitarias, lleva adelante trabajos de recambio de una cañería de cloacas en calle Jujuy al 200, Barrio Desiderio de la Fuente. La intervención consiste en reemplazar un antiguo conducto de cemento que, debido a su deterioro por el...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 29 de octubre de 2026 a las 01:49 p. m.