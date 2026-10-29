Obras Sanitarias realiza un recambio de una antigua cañería cloacal en el Barrio Desiderio de la Fuente
La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Obras Sanitarias, lleva adelante trabajos de recambio de una cañería de cloacas en calle Jujuy al 200, Barrio Desiderio de la Fuente. La intervención consiste en reemplazar un antiguo conducto de cemento que, debido a su deterioro por el...
La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Obras Sanitarias, lleva adelante trabajos de recambio de una cañería de cloacas en calle Jujuy al 200, Barrio Desiderio de la Fuente.
La intervención consiste en reemplazar un antiguo conducto de cemento que, debido a su deterioro por el paso del tiempo, perdió su funcionalidad y dificulta la correcta circulación de los líquidos cloacales.
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Para solucionar el problema, el equipo municipal se encuentra instalando una nueva cañería de PVC, un material que permite renovar la infraestructura y mejorar el funcionamiento de la red.
Los trabajos se desarrollan sobre la vereda y forman parte de las tareas de mantenimiento y renovación de la infraestructura sanitaria que lleva adelante el Municipio para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios.