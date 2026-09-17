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Nuevo horario para visitar el Museo Batallas de Cepeda

A partir de este fin de semana, el Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez, comenzará a funcionar con su horario de primavera. El espacio podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 16 a 19 horas. La entrada al museo es libre y gratuita y...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·17 de septiembre de 2026 a las 11:14 a. m.
Nuevo horario para visitar el Museo Batallas de Cepeda

A partir de este fin de semana, el Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez, comenzará a funcionar con su horario de primavera. El espacio podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 16 a 19 horas.

La entrada al museo es libre y gratuita y permite conocer parte de la historia de Mariano Benítez y de los acontecimientos que tuvieron lugar en la zona, donde se desarrollaron las dos Batallas de Cepeda, en 1820 y 1859.

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El museo fue inaugurado el 28 de marzo de 2015 y funciona en el edificio del antiguo Almacén de Ramos Generales Villanueva Hermanos, donado por la familia al municipio. Su colección se conformó a partir de campañas arqueológicas y del aporte de los pobladores de la localidad.

El recorrido está organizado en tres unidades temáticas: Las batallas, La historia del pueblo y la Casa Villanueva.

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