Nuevamente robaron cable del tendido de media tensión en el barrio Aeroclub dejando a los residentes sin luz durante la madrugada

> Nuevamente robaron cable del tendido de media tensión en el barrio Aeroclub dejando a los residentes sin luz durante la madrugada

Policiales

Un nuevo robo de cables de media tensión dejó sin electricidad al barrio Aeroclub desde la madrugada. La CELP trabajó para restablecer el servicio.

03 de septiembre de 2026 a las 08:55 a. m.

03 de septiembre de 2026 a las 08:55 a. m.

Un nuevo robo de cables de media tensión dejó sin electricidad durante varias horas al barrio Aeroclub de Pergamino. El hecho se registró alrededor de la 1:30 de este jueves y afectó a numerosas viviendas ubicadas a la vera de la ruta nacional 8. La CELP trabajó durante la mañana para reparar el tendido.

Robo de cables en Aeroclub El episodio volvió a generar preocupación entre los vecinos del barrio Aeroclub, quienes permanecieron durante toda la madrugada sin suministro eléctrico y con las viviendas completamente a oscuras.

Según informaron residentes de la zona, el corte del servicio se produjo aproximadamente a la 1:30 de este jueves, luego de que desconocidos intervinieran el tendido de media tensión instalado sobre postes ubicados a la vera de la ruta nacional 8.

El robo de cables no solamente provocó la interrupción del suministro eléctrico, sino que también generó preocupación entre las familias por las condiciones de inseguridad que atraviesan durante las horas nocturnas cuando el sector queda sin iluminación.

Durante la mañana, una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino (CELP) se encontraba trabajando en el lugar para reponer el tendido afectado y recuperar progresivamente la prestación del servicio a los vecinos.

Antecedentes del robo La sustracción de cables constituye una problemática que los residentes del Aeroclub conocen desde hace tiempo. Meses atrás, este tipo de episodios se había convertido en una situación prácticamente cotidiana para quienes viven en el sector.

La reiteración de los hechos llevó a los vecinos a mantener reuniones con integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino y con autoridades vinculadas al área de Seguridad de la Municipalidad.

En esos encuentros se planteó la preocupación por los reiterados cortes de energía provocados por delincuentes que ingresaban a sectores del tendido eléctrico para cortar y sustraer los cables, principalmente con el objetivo de obtener el cobre contenido en ellos.

Después de las reuniones, la CELP y las fuerzas policiales implementaron distintas respuestas ante la situación y, durante un período, la sucesión de hechos disminuyó considerablemente.

Sin embargo, el episodio ocurrido durante la madrugada de este jueves volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad del tendido ubicado en inmediaciones de la ruta nacional 8 y la necesidad de reforzar las medidas preventivas para evitar nuevos ataques.

Cobre detrás de los robos En horas de la madrugada todo el barrio quedó a oscuras y sin servicio de electricidad que es tan vital para el funcionamiento de equipamiento hogareño. LA OPINION La principal motivación de este tipo de delitos está vinculada con el valor del cobre que contienen los cables utilizados en las instalaciones eléctricas. Los delincuentes cortan los conductores para luego apoderarse del material y comercializarlo por diferentes vías.

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En este caso, la maniobra demandó intervenir una instalación de media tensión, una tarea que no solamente afecta a los usuarios que quedan sin electricidad, sino que representa un peligro extremo para quienes intentan manipular los cables.

El tendido eléctrico se encuentra instalado sobre postes y por sus conductores circula una elevada tensión eléctrica. Por ese motivo, cualquier intervención realizada sin las medidas de seguridad correspondientes puede provocar lesiones graves o incluso consecuencias fatales.

El riesgo también alcanza a terceros cuando los cables son cortados y quedan dañados o eventualmente tendidos sobre sectores próximos al suelo. La interrupción del suministro, además, puede afectar a viviendas, comercios y otros establecimientos que dependen de la energía eléctrica para sus actividades cotidianas.

Reclamo de los vecinos Tras advertir el nuevo robo de cables, los vecinos dieron aviso a la guardia de emergencias de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino y solicitaron la intervención policial a través del 911.

El objetivo fue alertar rápidamente sobre la interrupción del servicio y, al mismo tiempo, procurar que se reforzaran los patrullajes en el sector para intentar localizar a los responsables de la maniobra.

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La zona del Aeroclub se encuentra a la vera de la ruta nacional 8, en inmediaciones del predio del Aeródromo Provincial de Pergamino. Se trata de un sector residencial que en anteriores oportunidades quedó afectado por episodios similares.

Para los habitantes, la preocupación no se limita al tiempo que demanda reparar el tendido. Cada interrupción prolongada del suministro implica atravesar varias horas sin iluminación y con una percepción de mayor vulnerabilidad, especialmente durante la madrugada.

La reparación encarada por la CELP permitirá normalizar el suministro, aunque el nuevo episodio vuelve a instalar entre los residentes el reclamo por medidas que permitan prevenir la repetición de los hechos.

La investigación deberá establecer cuándo se produjo exactamente la sustracción, cuántas personas participaron de la maniobra y si existen registros de cámaras de seguridad u otros elementos que permitan identificar a los responsables.