> La Secretaría de Salud se muda: desde este jueves atenderá en avenida Ugarte 240

Pergamino

El área municipal comenzará a funcionar en su nuevo espacio, ubicado junto al Vacunatorio Dr. José Caggiano. La atención al público será de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00.

Desde este jueves, la Secretaría de Salud funcionará en su nueva dirección de avenida Marcelino Ugarte 240.

La atención al público será de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00.

En diálogo con LA OPINION, la secretaria de Salud, Erica Períes había adelantando el traslado al nuevo espacio: “Vamos a estar en el predio que está al lado del vacunatorio, así que voy a ser vecina de mis compañeras. Y ahí vamos a centralizar algunos de los servicios que se brindan. Es un lugar propio, que se le han realizado algunas modificaciones al edificio para que sea cómodo y apto para una Secretaría de Salud”.

Además la funcionaria destacó: “Tenemos una farmacia que dispensa medicamentos para los usuarios de CAPS, de personas que no tienen obra social Sí. En este nuevo espacio la farmacia está diseñada para que sea de fácil accesibilidad y dota al personal de mayor comodidad sobre todo en el depósito, el almacenamiento de los medicamentos”.