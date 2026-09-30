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Municipalidad de Pergamino

Nueva dirección para la Secretaría de Salud

La Municipalidad de Pergamino informa que, a partir del 1 de octubre, la Secretaría de Salud funcionará en su nueva dirección, Bv. Marcelino Ugarte 240. La atención al público será de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 30 de septiembre de 2026 a las 01:21 p. m.