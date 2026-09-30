Municipalidad de Pergamino
Nueva dirección para la Secretaría de Salud
La Municipalidad de Pergamino informa que, a partir del 1 de octubre, la Secretaría de Salud funcionará en su nueva dirección, Bv. Marcelino Ugarte 240. La atención al público será de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.
Fuente: Municipalidad de Pergamino·30 de septiembre de 2026 a las 01:21 p. m.
La Municipalidad de Pergamino informa que, a partir del 1 de octubre, la Secretaría de Salud funcionará en su nueva dirección, Bv. Marcelino Ugarte 240.
La atención al público será de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.
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