Murió Jorge Juan Montejo, el artista que le dio vida a "Paolo, el Rockero"

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Cultura

El actor tandilense falleció este miércoles, a los 68 años, luego de permanecer varios días internado en el Hospital Santamarina de su ciudad natal. Alcanzó la popularidad en las décadas del ’80 y ’90 con su personaje “Paolo el Rockero”.

Falleció a los 68 años Jorge Juan Montejo, el actor que se hizo conocido por su personaje “Paolo el Rockero”, recordado como un emblema del humor argentino en la década del ‘80 y ‘90.

El comediante murió este miércoles tras pasar varios días internado en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde luchaba contra una infección respiratoria y otras afecciones de salud.

La noticia se conoció durante la noche y fue difundida por la periodista Carolina Bisgarra, del programa “Cortá por Lozano”.

Camino a la fama Montejo comenzó su carrera realizando imitaciones de músicos como Charly García, Pappo y Luis Alberto Spinetta en fiestas, pubs y eventos privados. Pero saltó a la fama de la mano del recordado conductor Juan Alberto Badía, quien lo incorporó a su programa de televisión “Badía & Cía". Allí brilló con su personaje de "Paolo el rockero", un fiel retrato de la cultura hippie en los años setenta. También pasó por “Feliz Domingo”, “De carne somos”, “El gordo y el flaco”, “Ritmo de la noche”, “VideoMatch” y, muchos años después, “Peligro sin codificar”.

“¡Uhhh, loco!”, “¿Entendés, chabón?”, “¡Qué mala onda!” y “¡Qué hacés, persona!” quedaron incorporados al vocabulario humorístico de una generación.

Su gran éxito en televisión lo llevó a la gran pantalla como uno de los personajes recurrentes de la exitosa saga protagonizada por “Brigada Zeta”, la versión argentina y humorista de “Brigada A”, y en varias películas de “Los bañeros más locos del mundo”.

El personaje también tuvo su propia discografía. En 1986 editó “Pero qué te pasa, loco?”, un álbum que combinaba canciones, imitaciones y humoradas.

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En 2008 se estrenó el mediometraje documental “Jorge Montejo: el hombre detrás de Paolo”, dirigido por Damián Pantaleone, que repasó su vida y su recorrido artístico.

Su historia personas, atravesada por adicciones y depresión En una entrevista con Infobae publicada en abril de 2020, Montejo contó que atravesó una fuerte adicción a las drogas, una depresión y una internación de tres meses en un neuropsiquiátrico porteño.

Él mismo explicó que esos problemas deterioraron su carrera y sus relaciones personales. También contó que regresó a Tandil para estar cerca de su familia y continuar sus tratamientos.

En esa entrevista afirmó que estaba rehabilitado y que había logrado recuperar cierta tranquilidad.