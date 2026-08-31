Murió el músico argentino Miguel Zavaleta, líder de la banda Suéter y figura del rock nacional de los ochenta

> Murió el músico argentino Miguel Zavaleta, líder de la banda Suéter y figura del rock nacional de los ochenta

Cultura

El artista tenía 71 años y había sido diagnosticado con cáncer.

El músico Miguel Zavaleta murió a los 71 años. La noticia se conoció este lunes por la mañana y fue confirmada por su círculo íntimo.

“Lo estuve visitando en estos días finales, junto con otros muchos amigos, a quien él definió como ‘un milagro’”, escribió el periodista Sergio Marchi junto al comunicado que publicó en sus redes sociales.

“Con gran tristeza tengo que dar la mala noticia de la muerte de Miguel Zavaleta, tras luchar contra un cáncer cruel”, informó Marchi sobre el cantante de Bubu y líder de Suéter.

“Un tipo muy genial y divertido, animador de aquellos locos años 80. Lo vamos a extrañar muchísimo”, expresó también en su publicación.

Sobre la enfermedad que transitaba el músico, Sergio Marchi contó que tanto él como otros amigos de su círculo íntimo lo acompañaron en estos últimos días.

“Se fue tranquilo pero a regañadientes, porque quería vencer a ese cáncer cruel”, aseguró el periodista. “Abrazo a toda la legión de amigos y amigas que lo bancaron en este tramo final”, dijo también.

Por otro lado, recordó algunas postales del show que Suéter dio hace dos años. “Estas fotos son de la reunión de Suéter en La Trastienda”, detalló.

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Miguel Zavaleta, Suéter, y la época dorada del rock argentino Miguel Zavaleta había nacido en febrero de 1955 y fue, sin dudas, una de las figuras del rock nacional de los ochenta. Durante su trayectoria, fundó Suéter en 1981 en un momento de la historia de la música joven del país en donde el under formó a nombres importantes como Los Abuelos de la Nada, Los Twist, Virus, Soda Stereo, Los Redondos, Zas, entre otros.

El grupo renovó el panorama del género local al recuperar la energía, letras con una cuota de humor y un estilo bailable. Suéter respiró la llegada de la new wave, con pinceladas de rock, pop y reggae, con hits radiales como “Elefantes en el techo”, “Amanece en la ruta”, “Vía México”, “El anda diciendo” y “Extraño ser”, entre muchas otras.

“Comenzamos en un momento lamentable por la Guerra de Malvinas y en el cual no se podía escuchar música de afuera. En las radios, a los musicalizadores les pedían que buscaran artistas argentinos en los archivos sonoros. Se dieron vuelta y aceptaron a los músicos locales”, había contado Miguel en una charla con La Viola en 2024.

Sobre ese momento de auge, también había dicho: “Como músico de rock que busca hacer una música un escalón, un poquito más arriba que la cosa vulgar, se transformó en lago popular, pero para el gusto de los que quieren plata fue fenomenal”.