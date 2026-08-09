Multas de tránsito: Habilitan un asistente virtual para consultar infracciones con DNI o patente

Pergamino

La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización y digitalización de trámites que lleva adelante la Provincia con el objetivo de reducir tiempos de gestión, facilitar el acceso de los ciudadanos a la información,

Los pergaminenses ya pueden acceder a la información sobre multas de tránsito de manera rápida y sin necesidad de concurrir personalmente a una dependencia. El nuevo sistema permite consultar actas, descargar cupones de pago y conocer el detalle de las infracciones desde un teléfono celular o una computadora. El servicio funciona las 24 horas, durante todo el año.

En este sentido, Provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento un nuevo asistente virtual destinado a facilitar todas las consultas de multas e infracciones de tránsito, una herramienta que también alcanza a los conductores de Pergamino y a quienes circulan habitualmente por las rutas y caminos bonaerenses.

Esta nueva plataforma permite que los pergaminenses puedan conocer si registran infracciones utilizando únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente de un vehículo. De esta manera, ya no resulta necesario trasladarse hasta una dependencia pública para obtener información básica sobre una multa, consultar el estado de un acta o acceder al comprobante correspondiente para efectuar el pago.

La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización y digitalización de trámites que lleva adelante el organismo provincial, con el objetivo de reducir los tiempos de gestión, facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y avanzar hacia un sistema que permita resolver cada vez más trámites de manera remota.

Para los pergaminenses, la herramienta representa una alternativa especialmente útil a la hora de verificar la situación de un vehículo, tanto ante una infracción cometida dentro del partido como frente a una multa registrada en otro punto de la provincia. La posibilidad de realizar la consulta desde cualquier dispositivo con conexión a Internet permite centralizar la información y acceder a ella de manera sencilla. El asistente virtual se encuentra disponible durante las 24 horas, los 365 días del año y puede utilizarse desde un teléfono celular, una computadora u otro dispositivo con acceso a Internet, sin necesidad de ajustarse a los horarios de atención de las oficinas públicas.

Una consulta más simple y rápida El funcionamiento del sistema es sencillo. El usuario debe ingresar el DNI o la patente del vehículo para iniciar la búsqueda. A partir de esos datos, el asistente permite acceder a la información vinculada con las infracciones que figuren en el sistema provincial.

Entre las posibilidades que ofrece la plataforma se encuentra la visualización del acta original correspondiente a la infracción. De esta manera, el conductor puede conocer los datos consignados en el acta y contar con la documentación relacionada con la multa.

Además, el sistema permite descargar el cupón de pago, una alternativa que agiliza el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de efectuar gestiones presenciales y también se puede consultar el detalle de cada infracción y acceder a la información disponible en relación con las multas registradas.

La propuesta apunta, de esta manera, a concentrar en un único canal buena parte de las consultas que habitualmente realizan los conductores. Para quienes viven en Pergamino, esto supone la posibilidad de resolver una gestión vinculada con el tránsito sin tener que trasladarse a otra ciudad o concurrir personalmente a una oficina provincial.

El nuevo asistente también busca acompañar los cambios en los hábitos de los ciudadanos, que cada vez utilizan con mayor frecuencia los canales digitales para realizar trámites, efectuar consultas y acceder a documentación oficial.

Cómo acceder al asistente El Ministerio de Transporte bonaerense habilitó diferentes alternativas para ingresar al servicio. Una de ellas consiste en agendar en WhatsApp el número 221 309-5014 y comenzar la consulta a través del asistente virtual. También se puede acceder mediante el enlace directo habilitado por el organismo provincial o utilizando el código QR que se encuentra disponible en los canales oficiales del Ministerio de Transporte.

La variedad de opciones busca que el sistema pueda ser utilizado por la mayor cantidad posible de personas, independientemente del dispositivo que tengan disponible. En el caso de los pergaminenses, la posibilidad de realizar el procedimiento íntegramente a distancia permite ahorrar tiempo y evitar traslados innecesarios.

El mecanismo resulta de utilidad no solamente para quienes recibieron una infracción y necesitan conocer su situación, sino también para aquellos conductores que desean verificar si tienen multas pendientes antes de realizar determinados trámites relacionados con un vehículo.

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La digitalización de este tipo de gestiones constituye además una herramienta para ordenar y facilitar el acceso a la información pública, ya que permite que los ciudadanos puedan realizar consultas en cualquier momento y desde el lugar en el que se encuentren.

La seguridad, un aspecto central Junto con la puesta en marcha del asistente, desde el Ministerio de Transporte provincial remarcaron la importancia de utilizar exclusivamente los canales oficiales para realizar consultas vinculadas con las infracciones. La advertencia cobra especial relevancia debido a la circulación de comunicaciones falsas y posibles intentos de estafa relacionados con supuestas multas de tránsito. En ese sentido, el organismo aclaró que el asistente oficial nunca solicitará datos bancarios, claves personales ni códigos de verificación.