“Modernizar el Estado es hacerlo más simple y más cercano”
Así lo expresó el senador provincial Juan Manuel Rico Zini tras presidir la reunión de la comisión de Modernización del Estado, Participación Ciudadana e Innovación Tecnológica en la que se trataron diversos proyectos para avanzar hacia una administración pública más eficiente.
El senador provincial del PRO Juan Manuel Rico Zini presidió la reunión de la Comisión de Modernización del Estado, Participación Ciudadana e Innovación Tecnológica del Senado bonaerense, en la que se analizaron proyectos vinculados a la transformación digital del Senado.
“Desde esta comisión del Senado que tengo la responsabilidad de presidir trabajamos en proyectos concretos para avanzar hacia una administración pública más eficiente”, resaltó el legislador pergaminense, al tiempo que sostuvo la necesidad de “avanzar hacia dinámicas menos burocráticas que hagan más ágil la administración pública y la acerquen a los ciudadanos”.
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“Menos papeles y burocracia. Más trámites a distancia, firma digital y acceso a la información simplifican la gestión y la hacen más eficiente”, remarcó Juan Manuel Rico Zini, planteando que “la tecnología debe servir para hacerle más fácil la vida a la gente”.
“Modernizar el Estado es hacerlo más ágil, simple y más cercano”, agregó
La reunión
La reunión se desarrolló en el Salón Antonio Cafiero y se abordaron distintas iniciativas orientadas a modernizar los procesos administrativos y legislativos, entre ellas proyectos de resolución que proponen incorporar herramientas electrónicas al funcionamiento interno del Senado.
El encuentro fue presidido por Juan Manuel Rico Zini (PRO), acompañado por el vicepresidente Sergio Berni (Fuerza Patria) y el secretario Diego Valenzuela (La Libertad Avanza). También participaron de manera virtual: Laura Clark (Fuerza Patria), Malena Galmarini (Fuerza Patria), Emmanuel González Santalla (Fuerza Patria), Adrián Santarelli (Fuerza Patria), María Florencia Arietto (La Libertad Avanza) y Carlos Kikuchi (Unión y Libertad).