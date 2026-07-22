Maximiliano Pullaro firmó en la Casa Rosada el traspaso de la administración de una ruta nacional a Santa Fe

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El gobernador participó del acto junto a Diego Santilli, Karina Milei y Luis Caputo. También estuvieron presentes diputados libertarios. El distrito afrontará con fondos propios las tareas de conservación, mantenimiento y ejecución de obras sobre la A012

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó esta mañana junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el convenio mediante el cual la provincia asumió por 20 años la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012. Del acto que tuvo lugar en Casa Rosada participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y diputados de La Libertad Avanza.

A través de los propios recursos, lo que implicará una inversión de cinco mil millones de pesos, la provincia intervendrá el corredor vial que rodea el área metropolitana de Rosario y conecta el tránsito pesado con el complejo portuario del Gran Rosario.

“La A012 es una ruta nacional que tenía muchos años de falta de mantenimiento y hasta el último tiempo era muy peligrosa. A partir de ahora, iniciaremos la obra de reparación mañana mismo a las 9 de la mañana”, sostuvo el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, quien responsabilizó la demora por el deterioro a problemas burocráticos y trabas políticas.

Por su parte, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, planteó que la inversión será recuperada por la “competitividad” que adquirirá el canal principal y negó que haya planes de privatización de las rutas. “Está en planes la posibilidad de que el sector privado junto con el sector público, fuera de las figuras estatales, pensar en un mantenimiento, conserva y mejora de la red vial de acceso a puertos”, planteó ante los medios acreditados.

Desde la gobernación aseguraron que “faltaba que la política se pusiera de acuerdo” para consolidar el traspaso, y ponderaron la tarea del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. También destacaron la labor de la Bolsa de Comercio de Rosario.

A su turno, la diputada Gisela Scaglia aseguró que tras los cambios en el Gabinete, marcado por la salida de Manuel Adorni, “mejoró” el diálogo con la provincia de Santa Fe. “Hay puentes que se tienden y dejó de haber ese dedo señalador hacia la política y hacia los que hacemos política y eso me parece que es sano para la Argentina”, celebró la legisladora.

Desde la administración de Pullaro destacaron que se trata de la primera vez que el Estado nacional transfiere a una provincia la administración integral de una ruta nacional para que se haga cargo de su mantenimiento, conservación, rehabilitación y de la ejecución de nuevas obras.

Fuentes asistentes negaron que el intercambio, en el que estuvo presente la menor de los Milei, haya abarcado otros temas. Sin embargo, Scaglia aprovechó la comunicación con la prensa para hacer refrencia al proyecto de Inocencia Fiscal II en el que trabaja el Poder Ejecutivo, y reclamó que excluya del blanqueo a las personas expuestas políticamente.

Por otra parte, la legisladora reclamó también el giro de los fondos destinados a las prestaciones de PAMI que debe liberar el Ministerio de Economía. “La situación con PAMI está muy mal. Lo que tiene que ver con salud pública y atención de hospitales no están recibiendo los pagos del PAMI y se está haciendo cargo de la provincia”, precisó.

Asimismo, participaron del intercambio los diputados de La Libertad Avanza Romina Diez, Alejandro Bongiovanni, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Veronica Razzini y Yamile Tomassoni. Por parte de la provincia, lo hicieron José Nuñez, Gisela Scaglia y Pablo Farías.

El intercambio refleja un cambio en el vínculo entre la Nación y la provincia, que supo ser tenso, y expresa una mejora en diálogo. “Estamos bien con Santa Fe”, precisaron fuentes de la administracipon libertaria.

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Las primeras obras en la ruta nacional

La Ruta Nacional A012 constituye uno de los principales corredores para el transporte de cargas del país. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario citados por la provincia, por el complejo portuario del Gran Rosario se despacha cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites.

El recorrido de la A012 se extiende desde la intersección con la Ruta Nacional 9, a la altura de Pueblo Esther, hasta la Ruta Nacional 11. En su trayecto atraviesa Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo, además de conectarse con las rutas nacionales 33 y 34.

El pedido para que Santa Fe pudiera asumir la administración de la ruta fue presentado por la provincia a comienzos de 2024. Según la información oficial, la iniciativa surgió ante la paralización de la obra pública nacional y el deterioro progresivo del corredor.

La administración santafesina señaló que esa situación motivó reclamos de entidades empresarias, municipios, comunas, cámaras del transporte y usuarios, mientras avanzaban las gestiones con el Gobierno nacional para obtener la autorización que permitiera intervenir sobre una infraestructura cuya conservación dependía del Estado nacional.

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De acuerdo con la provincia, posteriormente la Nación avanzó con los instrumentos administrativos y jurídicos necesarios para concretar la cesión. La firma formalizará el convenio por un plazo de 20 años.

Los trabajos contemplarán tareas de mantenimiento, recuperación de la calzada, mejoras en materia de seguridad vial y obras destinadas a optimizar la circulación del tránsito pesado.

La incorporación de la A012 al sistema vial administrado por la provincia forma parte de la estrategia impulsada por la gestión de Pullaro para fortalecer la infraestructura logística y mejorar la conectividad con los puertos del Gran Rosario.